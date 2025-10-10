▲蘇嵐鴻登上教士農場第15！ 訪Petco Park還見偶像達比修有。（圖／展逸國際企業提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

今年6月畢業於高雄市三民高中、目前就讀於國立台灣體育運動大學的投手蘇嵐鴻，今（10日）已在美國聖地牙哥完成合約並通過球隊體檢，正式加入美國職棒聖地牙哥教士隊。



教士隊球探部副總裁坎普（Chris Kemp）表示：「先前我大都是透過影片觀察，直到在沖繩舉行的U18世界盃第一次親眼看到他的投球，他的揮臂速度以及在任何球數的情況下都能精準掌控各種球種的能力，讓我留下非常深刻的印象。」

坎普同時也強調，蘇嵐鴻同時也展現出超齡的沉著與穩定表現，即使在高壓的比賽仍能有出色的發揮，「我相信他具備成長為一名成功大聯盟投手的天賦，對他的發展潛力感到非常期待。」



蘇嵐鴻表示，能挑戰美國職棒一直是自己的夢想，這次赴美有明顯感覺到教士球團對他的重視，他也非常喜歡這裡的訓練環境。蘇嵐鴻也說：「接下來的目標就是保持健康，努力學習，逐步證明自己的實力。」



蘇嵐鴻此行除了逐一會見球團CEO格魯普納（Erik Greupner）、總經理裴勒（AJ Preller）、副總經理史騰（Josh Stein）外，球隊也安排了知名球星達比修有與蘇嵐鴻碰面，達比修有給了蘇嵐鴻許多飲食及訓練上的建議，也期待他盡快成為球隊重要戰力。