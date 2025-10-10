▲續命成功！小熊3轟灌倒釀酒人 系列賽逼入決勝第5戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

國聯分區系列賽G4今（10日）在瑞格利球場登場，芝加哥小熊在主場展現背水一戰的氣勢，靠著哈普（Ian Happ）首局關鍵3分砲帶起攻勢，再加上先發左投波伊德（Matthew Boyd）繳出4.2局無失分的穩定內容，小熊最終6比0完封密爾瓦基釀酒人，將系列賽扳成2比2平，雙方將在G5決戰爭搶國聯冠軍戰門票。





開局兩隊先發形成明顯對比，釀酒人先發佩拉爾塔（Freddy Peralta）控球不穩，霍納（Nico Hoerner）與塔克（Kyle Tucker）接連上壘後，雖然三振掉日籍強打鈴木誠也，但隨即遭哈普轟出右外野方向三分全壘打，小熊率先3比0領先。

October Michael Busch hits different. pic.twitter.com/tYrHo1rM4b — Chicago Cubs (@Cubs) October 10, 2025

進入第5局，釀酒人靠著弗雷利克（Sal Frelick）與柏金斯（Blake Perkins）形成得點圈攻勢，但波伊德及時飆出三振、製造飛球化解危機，緊接著小熊啟用帕倫西亞（Daniel Palencia）接手，成功守住局面力保不失。

比賽進入中後段，小熊打線火力未歇。6局下他們靠凱利（Carson Kelly）失誤與肖（Matt Shaw）適時安打再添一分，將比數擴大至4比0；7局塔克補上一發陽春砲、8局布許（Michael Busch）再補上全壘打，小熊最終以6比0徹底壓制對手，如願收下勝利。