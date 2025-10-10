佐佐木朗希成道奇晉級關鍵！　羅伯斯狂讚「史上最出色救援」

▲羅伯斯狂讚佐佐木朗希，「那是我看過最出色的救援之一。」（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇火球男佐佐木朗希再度震撼全場！他今（10）日於國聯分區系列賽第4戰關鍵登板，從第8局起連投3局完美壓制，未讓任何打者上壘，助道奇在延長11局以2比1氣走費城人，率先挺進國聯冠軍戰。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後忍不住驚呼，「喔我的天啊！那是我看過最出色的救援之一，他的貢獻難以言喻。」

比賽進入8局上，雙方戰成1比1平手，羅伯斯派出23歲的朗希臨危救援，他繳出3局無安打、無保送、無失分的完美表現，僅用36球就製造8次揮空，飆出2次三振。

▲羅伯斯大讚朗希，「他讓整支球隊重新燃起能量！」（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯在賽後記者會上滿臉驚嘆地說，「喔～我的天啊！這是我印象中，救援投手最偉大的登板之一。他連續投了第8、9、10局，讓球隊重新燃起能量。他的表現、他的成長、他對球隊的貢獻，已經無法用言語形容。」

朗希本季從右肩傷癒復出後轉任牛棚，季後賽表現驚人，在分區系列賽第1、2戰連拿救援成功，這場更投出跨局完美中繼，成為道奇晉級關鍵功臣。羅伯斯盛讚，「我開始覺得他身上有某種特別的東西。他在這樣的大舞台上完成的事情，還只是個開端。我為他感到無比驕傲，這孩子的未來才剛剛開始。」