運動雲

>

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

▲▼ 沈鈺傑 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 沈鈺傑 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿明天將於統一獅展開季後挑戰首戰，開打前夕傳出副領隊沈鈺傑職務調動，球團今說明，將安排他轉任顧問。沈鈺傑受訪時表示，尊重並接受公司的職務調動，也希望外界將焦點回歸到即將登場的挑戰賽，「重點是明天，一起為球員加油！」

據了解，沈鈺傑昨與球團進行面談後，確定轉任顧問，合約將延續至明年底。昨晚適逢球團舉辦烤肉聚餐，隊內已有不少人知悉此事，球團也原本計畫於今正式對外公布相關訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於沈鈺傑傳出去職一事，桃猿球團稍早發布新聞稿，先是透露二軍基地將於明年遷回桃園，隨後說明組織調整，現任營業本部長礒江厚綺將正式出任球團處處長，「自2022年起擔任球團處處長的沈鈺傑先生，將轉任球團顧問，持續以其專業與經驗協助打造更具競爭力的組織體系，推動球團整體水準再提升。」

沈鈺傑稍早受訪表示，尊重及接受公司的職務調動，「我會在這個位置上把關一切，盡全力幫助球隊。」

話鋒一轉，他希望把焦點還回明天的季後挑戰賽，「重點是明天，希望球隊能夠進入台灣大賽，阿立、小胖他們都很努力，明天是魔神樂先發，我們也相處了一年多。」

沈鈺傑也逐一唱名幾位主力球員名字，「阿立、小胖、魔神樂、威能帝......等，大家都很努力，接下來一起幫球員們加油，希望團隊能夠打進台灣大賽，共享今年最後勝利。」

關鍵字： 桃猿沈鈺傑顧問挑戰賽轉任

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

就是要強碰強！統一獅亮牌　季後挑戰賽G1獅帝芬掛帥先發

就是要強碰強！統一獅亮牌　季後挑戰賽G1獅帝芬掛帥先發

曾莞婷首度入圍金鐘　放話紅毯禮服不能沒被看見

熱門新聞

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

2李珠珢期待與球迷再相見

3洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽

4大谷妻真美子再度現身主場應援！

5道奇橫掃失利！2：8遭費城人扳回一城

最新新聞

1俞涵軒台巡封后奪職業首冠

2李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

3季後挑戰賽前夕異動　沈鈺傑：重點是明天！

4陳鏞基：球季後會思考自己的方向

5TPBL夢想家本季口號「New Era」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

【最美風景】老夫婦遭擦撞司機肇逃！路人暖舉網感動

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366