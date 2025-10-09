季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

▲ 沈鈺傑 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿明天將於統一獅展開季後挑戰首戰，開打前夕傳出副領隊沈鈺傑職務調動，球團今說明，將安排他轉任顧問。沈鈺傑受訪時表示，尊重並接受公司的職務調動，也希望外界將焦點回歸到即將登場的挑戰賽，「重點是明天，一起為球員加油！」

據了解，沈鈺傑昨與球團進行面談後，確定轉任顧問，合約將延續至明年底。昨晚適逢球團舉辦烤肉聚餐，隊內已有不少人知悉此事，球團也原本計畫於今正式對外公布相關訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於沈鈺傑傳出去職一事，桃猿球團稍早發布新聞稿，先是透露二軍基地將於明年遷回桃園，隨後說明組織調整，現任營業本部長礒江厚綺將正式出任球團處處長，「自2022年起擔任球團處處長的沈鈺傑先生，將轉任球團顧問，持續以其專業與經驗協助打造更具競爭力的組織體系，推動球團整體水準再提升。」

沈鈺傑稍早受訪表示，尊重及接受公司的職務調動，「我會在這個位置上把關一切，盡全力幫助球隊。」

話鋒一轉，他希望把焦點還回明天的季後挑戰賽，「重點是明天，希望球隊能夠進入台灣大賽，阿立、小胖他們都很努力，明天是魔神樂先發，我們也相處了一年多。」

沈鈺傑也逐一唱名幾位主力球員名字，「阿立、小胖、魔神樂、威能帝......等，大家都很努力，接下來一起幫球員們加油，希望團隊能夠打進台灣大賽，共享今年最後勝利。」