陳傑憲狀態未達百分百　林岳平：還是要把他推到前線

▲中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台南報導

統一獅和樂天桃猿連續3年於中職季後挑戰賽首輪相遇，G1明天（10日）下午4點在澄清湖球場開打，獅隊除了洋投陣容備受關注外，主將陳傑憲的狀況同樣牽動球隊整體戰力；總教練林岳平今（9日）受訪時坦言，陳傑憲目前狀況並非百分之百，但仍會在季後賽「被推上前線」，期望他能撐起關鍵角色，成為球隊的重要推手。

狀態未滿仍堅持出戰　餅總：希望他撐住

林岳平表示，陳傑憲目前身體狀況並非完全理想，「傑憲的話會比較苦手，因為他確實不是一個百分之百的狀態；但來到這裡了，還是必須要把他推到前線。」

他指出，陳傑憲是球隊攻守兩端都高度倚重的核心人物，「希望他可以撐住，帶領球隊，並創造出我們期望他扮演的Keyman角色。」

林岳平強調，陳傑憲的存在對球隊整體穩定性至關重要，「不論是守備或者攻擊，他都是我們很仰賴的選手；也希望在剩下兩週的賽事裡，他可以表現出他應有的水準。」

可正常出賽但需密切觀察　教練團謹慎應對

對於是否能正常出賽，林岳平最後表示：「他是可以正常出賽，但在比賽中，如果有些球路讓他不適應或不舒服的時候，這部分是我們要密切關注的過程。」

關鍵字： 統一獅樂天桃猿季後挑戰賽陳傑憲林岳平

