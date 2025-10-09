勇士決勝節猛灌51分逆轉拓荒者　霍佛德首度先發得分掛蛋

19-POINT 4Q COMEBACK... COMPLETE ✅



Quinten Post (15 PTS) & LJ Cryer (14 PTS) combine for 29 late to help Golden State outscore Portland 51-26 in the final period!



The Warriors improve to 2-0 in preseason action ???? pic.twitter.com/aATgeCz69v — NBA (@NBA) October 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今（9）日在熱身賽再度上演逆轉戲碼！靠著波斯特（Quinten Post）與克萊爾（LJ Cryer）的外線火力，以及菜鳥理查德（Will Richard）的全面表現，主場以129比123擊退拓荒者，收下季前賽2連勝。不過板凳群低迷與外線防守漏洞，仍讓主帥柯爾（Steve Kerr）賽後眉頭微皺。

勇士決勝節火力全開，單節打出51比26猛攻反超對手。當家一哥柯瑞（Stephen Curry）上半場出賽16分鐘，攻下11分、三分球5投2中；格林（Draymond Green）也貢獻9分，兩人下半場未再登場。巴特勒（Jimmy Butler）在17分鐘內拿下12分、2籃板、3助攻、2抄截，是正負值唯一為正的主力球員。

▲▼霍佛德首度先發上陣，替勇士提供身高優勢。（圖／達志影像／美聯社）

霍佛德首度先發 勇士調整陣容應對大個子

首戰打小球後，柯爾此戰改變思路，讓老將霍佛德（Al Horford）首度先發，與柯瑞、巴特勒、格林及穆迪（Moses Moody）搭檔出擊。他表示，「霍佛德讓我們能擺出更高壯的陣容又不失投射能力，我不希望格林一直去對抗那些大中鋒。」

霍佛德出賽11分鐘未得分，但送出1次助攻，從抓下防守籃板一條龍推進，妙傳給巴特勒上籃。穆迪20分鐘拿10分、2火鍋，不過全場正負值為-10。

板凳再度崩盤 波傑姆斯基、庫明加正負值最低

勇士板凳火力再度成為隱憂。首節替補上場後立刻被打出19比4的攻勢，拓荒者板凳單節以18比7壓制勇士，甚至打出13比0高潮。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與庫明加（Jonathan Kuminga）本場正負值都是全場最低的-17。

柯爾透露，小柯瑞（Seth Curry）仍在恢復中，他尚未在季前賽登場，未來若能回歸，有望補強板凳外線火力。

外線防守仍待調整 拓荒者狂轟三分

拓荒者上半場外線火力驚人，卡馬拉（Toumani Camara）與夏普（Shaedon Sharpe）各7投4中，團隊三分28投12中。勇士防守輪轉慢半拍，屢讓對手輕鬆出手，拓荒者上半場命中率高達46.3%、三分命中率42.9%。

勇士上半場僅2次抄截、12次失誤，與拓荒者形成強烈對比。雖然末節靠替補群的拚勁逆轉勝，但防守端的連線溝通仍明顯不足。