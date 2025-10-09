費城人教頭：大谷翔平隨時可能爆發　3戰僅1安仍維持最高警戒

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（9）日在主場迎戰費城人，於分區系列賽G3以先發第1棒、指定打擊出賽，5打數無安打、無上壘，創下本季季後賽首度未上壘紀錄，他季後賽至今打擊低迷，近3戰僅出現1安，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）對此也做出回應。

費城人今日在背水一戰的情況下展現投打兼備的表現，最終以8比2奪下系列賽首勝，面對再敗即淘汰的局面，球隊展現出強大的專注與執行力，湯姆森賽後露出笑容表示：「這種感覺太棒了。」

費城人此役安排資深右投諾拉（Aaron Nola）先發，並於第3局後換上左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）接手，這位本季拿下12勝、防禦率3.20的強投在登板後穩定壓制，洛杉磯道奇雖靠艾德曼（Tommy Edman）的陽春砲先馳得點，但費城人隨即展開反攻。

湯姆森指出比賽轉折點是4局由舒瓦伯（Kyle Schwarber）揮出的追平全壘打：「我們成功把球數引導到有利局面，讓他能鎖定速球攻擊，舒瓦伯那一發右外野大號全壘打，徹底點燃了整個球隊的氣勢，那一刻，休息區的氛圍完全改變。」

蘇亞雷斯接替登板後總計主投5局僅失1分，展現穩定壓制力，費城人在4局攻下3分後雖短暫沉寂，但8局再度爆發，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）先轟出陽春炮，隨後舒瓦伯再補上單場第2轟、一發2分砲，單局出現9人次進攻、灌進5分，徹底鎖定勝局。

湯姆森賽後點評勝負關鍵在於「舒瓦伯的追平轟」以及「成功封鎖大谷翔平」，雖然系列戰目前仍以1勝2敗落後，但3場比賽下來，大谷僅繳出14打數1安打的成績。

本場比賽中，大谷面對諾拉、蘇亞雷斯、班克斯（Tanner Banks）共5打席無安打，談到大谷的低潮，湯姆森苦笑說：「老實說，我不太想評論他的狀況。」但他隨即補充：「他是那種隨時都可能爆發的打者，這就是他偉大的地方，不過，我們確實把他壓制得很好。」