山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

國聯分區系列賽第3戰，道奇隊今（9）日在主場迎戰費城人，原本有機會在自家球迷面前完成直落三晉級，但先發投手山本由伸狀況不穩，僅投4局失3分吞下個人季後賽首敗；老將柯蕭（Clayton Kershaw）中繼登板再度遭重創，被敲兩發全壘打，最終道奇以2比8落敗，系列戰被追成2勝1敗。

道奇在3局下由艾德曼（Tommy Edman）轟出中外野方向陽春全壘打，率先取得1比0領先。

然而4局上風雲變色，舒瓦柏（Kyle Schwarber）擊出右外野方向的455英尺全壘打追平比分，隨後哈波（Bryce Harper）與鮑姆（Alec Bohm）接連安打，再加上中外野手帕赫斯（Andy Pages）的傳球失誤，讓費城人反超。馬許（Brandon Marsh）補上一記高飛犧牲打，比分拉開至3比1。

大谷翔平以「第1棒、指定打擊」身份先發出賽，首局首打席擊出左外野飛球出局；3局在1比0領先時，擊成一壘滾地球；5局第三打席在滿球數纏鬥後遭三振。

7局2出局，大谷翔平擊出左中外野深遠飛球，但在牆前遭到接殺。根據美國職棒官方數據系統「Statcast」分析，這一球飛行距離110.3公尺，若在全聯盟30座球場中的4座進行，將會是全壘打。假設出現在費城人的主場，確實能越過大牆形成陽春砲。 美國媒體也指出，大谷本次季後賽陷入罕見打擊低潮，此役最終5打數無安打。

《橘郡紀事報》隨隊記者普蘭基特（Bill Plunkett）在社群平台X上統計，「大谷翔平本系列賽12打數僅1安打、7次三振；自外卡系列賽首戰對紅人轟出2發全壘打以來，他在後續比賽僅16打數2安。」

道奇先發山本由伸此戰4局失3分退場，承擔敗投。

7局上，柯蕭（Clayton Kershaw）相隔6年後再度於季後賽登板中繼接手登板，先靠守備支援無失分化解危機；8局續投時局勢瞬間崩潰。

瑞爾穆托（J.T. Realmuto）陽春砲、特納（Trea Turner）的兩分打點安打，以及舒瓦伯的2分全壘打，單局灌進5分，費城擴大領先。

舒瓦伯生涯在季後賽以23轟名列史上第3位，僅次於拉米瑞茲（Manny Ramírez）29轟、奧圖維（Jose Altuve）27轟。

柯蕭在球季末宣布將於本季結束後退休，這次登板是他自2019年季後賽以來首次中繼出場，但未能壓制對方攻勢。據外媒報導，球場內部分球迷提前離場，主場氣氛低迷。

9局下，道奇雖靠艾德曼安打追回1分，但反攻止步，大谷翔平第5打席擊出飛球，成最後一個出局數，最終以2比8吞敗。

關鍵字： 棒球道奇費城人大谷翔平全壘打

