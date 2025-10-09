運動雲

道奇球場為何變打者天堂？蒙西妙答：可能有翔平吧

▲ 大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

國聯分區系列賽道奇對費城人的第3戰於8日（台灣時間9日）在洛杉磯登場。賽前，道奇內野手蒙西（Max Muncy）接受媒體訪問時，提到了隊友大谷翔平的名字，逗樂現場記者。

在訪問尾聲，有記者提問，「（費城人主砲）哈波（Bryce Harper）提到，道奇球場過去是投手友善的球場，但現在球飛得更遠了，你覺得為什麼？」

蒙西先笑著表示，「我看過那篇報導，我在這裡打了很多年，從數據上確實能看出那趨勢，但老實說，我還是沒完全信服。」他以自身經驗分析，「晚上打球時，球飛得不遠。因為海邊的潮濕空氣會灌進球場，雖然球場本身不大，但球真的飛不起來。而且外野草皮少、地形硬，打出去的滾地球也不容易形成安打區，所以這一直是打者難發揮的球場。」

他也提到內野場地特性，「這裡的草短又硬，滾地球比較容易穿越防線。」 回答到最後，蒙西思考片刻後露出笑容說，「要回答這問題的話……嗯，應該是翔平吧，我也不確定。」隨即又說，「全世界沒有任何球場能限制翔平，他一年能打超過50轟，其中很多發（29支）都在這座球場。也許是他的數據把整體打擊環境都改變了吧。」此話一出，全場媒體哄堂大笑。

他最後仍強調，「不過我個人並不認為道奇球場真的變成打者友善的球場。」 蒙西此戰擔任「第7棒、三壘手」，這也是他在系列賽首度進入先發名單。前兩戰因對手皆派左投先發，他僅以代打身份出場。

