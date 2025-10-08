柯爾點出庫明加「最大隱憂」　與3巨頭同場：空間不太理想

▲庫明加與勇士3巨頭同場仍缺乏化學反應，進攻空間成隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士大物庫明加（Jonathan Kuminga）在季前賽首戰表現平平，總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，他仍需跨越一項關鍵挑戰——如何與球隊3巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）及巴特勒（Jimmy Butler）共存。柯爾直言，這套組合的「空間感」仍是重大隱憂。

勇士日前以111比103擊敗湖人，庫明加上場15分鐘攻下5分。這位23歲前鋒剛與球隊簽下2年4850萬美元合約，但當他與3巨頭同場時，勇士進攻節奏明顯受阻。柯爾說，「老實講，那組合的空間不太理想，這是我最大的擔憂，但我們必須持續給他們更多磨合的機會。」

柯爾進一步分析，「如果同時讓巴特勒、庫明加和格林上場，從那晚的比賽來看，場上空間真的不理想。這會讓我們的進攻壓力變大，必須執行得更精確。不過現在還是訓練營初期。」

由於庫明加、格林和巴特勒都不以外線見長，當3人同場時，勇士很難拉開對手防線。柯爾表示，他希望新加盟的中鋒霍佛德（Al Horford）能改善這個問題，並讓庫明加找到更適合發揮的陣容組合。

「我覺得霍佛德的加入改變了一切，」柯爾說，「我很期待試試看把霍佛德和庫明加放在一起，搭配格林或巴特勒，這樣的組合在戰術上更合理。」

柯爾補充，球隊將持續嘗試不同搭配，尋找讓庫明加最大化發揮的方式，「如果我們能把想執行的戰術跑順，這組合仍有潛力。只是目前看起來，還不夠流暢。」