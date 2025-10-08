運動雲

>

柯爾點出庫明加「最大隱憂」　與3巨頭同場：空間不太理想

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加與勇士3巨頭同場仍缺乏化學反應，進攻空間成隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士大物庫明加（Jonathan Kuminga）在季前賽首戰表現平平，總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，他仍需跨越一項關鍵挑戰——如何與球隊3巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）及巴特勒（Jimmy Butler）共存。柯爾直言，這套組合的「空間感」仍是重大隱憂。

勇士日前以111比103擊敗湖人，庫明加上場15分鐘攻下5分。這位23歲前鋒剛與球隊簽下2年4850萬美元合約，但當他與3巨頭同場時，勇士進攻節奏明顯受阻。柯爾說，「老實講，那組合的空間不太理想，這是我最大的擔憂，但我們必須持續給他們更多磨合的機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯爾進一步分析，「如果同時讓巴特勒、庫明加和格林上場，從那晚的比賽來看，場上空間真的不理想。這會讓我們的進攻壓力變大，必須執行得更精確。不過現在還是訓練營初期。」

由於庫明加、格林和巴特勒都不以外線見長，當3人同場時，勇士很難拉開對手防線。柯爾表示，他希望新加盟的中鋒霍佛德（Al Horford）能改善這個問題，並讓庫明加找到更適合發揮的陣容組合。

「我覺得霍佛德的加入改變了一切，」柯爾說，「我很期待試試看把霍佛德和庫明加放在一起，搭配格林或巴特勒，這樣的組合在戰術上更合理。」

柯爾補充，球隊將持續嘗試不同搭配，尋找讓庫明加最大化發揮的方式，「如果我們能把想執行的戰術跑順，這組合仍有潛力。只是目前看起來，還不夠流暢。」

關鍵字： NBAGolden State WarriorsJonathan KumingaSteve KerrStephen CurryDraymond GreenJimmy ButlerAl Horford勇士庫明加柯爾柯瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

高聖恩家遭泥流重創　陳文杰、韋宏亮化身「鏟子超人」助清理

高聖恩家遭泥流重創　陳文杰、韋宏亮化身「鏟子超人」助清理

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

【太誇張！】無票男怒推站務員　他直接掉進鐵軌險被輾！

熱門新聞

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢期待與球迷再相見

2雲豹簽超人氣韓援　斗山熊徐賢淑加盟

3不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

4NBA半獸人來了　Faried加盟獵鷹

5崔南失去信任？道奇教頭吐真心話

最新新聞

1114年全國運動會倒數10天記者會「雲林準備好了！」

2東超開幕激鬥　勇士擊退日本職籃冠軍

3法瑞德來台打球　不知道中文名叫半獸人

4台灣球迷揪甘心　替半獸人超市付帳

5台灣3席已滿額　東超聯賽目標未來18隊

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

台韓啦啦隊女孩大戰　李珠珢南珉貞露香肩回擊！

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366