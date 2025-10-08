日韓11月交流賽日本代表28人名單出爐　上屆WBC冠軍7人入列

▲日韓交流賽，監督井端弘和公布日本參賽名單公布。（圖／截自侍JAPAN頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

日本侍JAPAN將於11月在東京巨蛋舉行的「Rakusasu 侍JAPAN系列賽2025 日本對韓國」，為明年WBC做準備，8日公告日本代表28人名單，共7人是上屆WBC參賽名單。

其中，2023年世界棒球經典賽（WBC）奪冠陣容中，有7人再度入選，包括牧秀悟（DeNA）、岡本和真（巨人）、高橋宏斗（中日）等主力。首次入選「侍JAPAN」的球員共有4人，分別是阪神隊捕手坂本誠志郎、軟銀隊內野手野村勇、樂天投手西口直人與軟銀投手松本裕樹。不過，本季榮登全壘打、打點雙冠王的阪神重砲佐藤輝明則未被選入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

武士隊在2023年WBC拿下睽違兩屆的第三座世界冠軍。根據賽制，2026年WBC首輪（C組）日本隊將再次與韓國交手。歷屆WBC日韓戰自2006年首屆起，日本以5勝4敗略佔上風。上屆比賽，日本曾在首輪以13比4痛宰韓國，但在2006與2009年的賽事中，日本也都曾於第一、第二輪遭韓國擊敗。

▲日韓交流賽，日本參賽名單公布。（圖／截自侍JAPAN頻道）

日韓交流賽日本代表名單

投手：

森浦大輔（廣島）、隅田知一郎（西武）、大勢（巨人）、種市篤暉（羅德）、伊藤大海（日本火腿）、高橋宏斗（中日）、曽谷龍平（歐力士）、金丸夢斗（中日）、及川雅貴（阪神）、藤平尚真（樂天）、北山亘基（日本火腿）、平良海馬（西武）、西口直人（樂天）、松本裕樹（軟銀）、松山晋也（中日）

捕手：

若月健矢（歐力士）、岸田行倫（巨人）、坂本誠志郎（阪神）、中村悠平（養樂多）

內野手：

牧秀悟（DeNA）、牧原大成（軟銀）、村林一輝（樂天）、岡本和真（巨人）、小園海斗（廣島）、野村勇（軟銀）

外野手：

森下翔太（阪神）、五十幡亮汰（日本火腿）、岡林勇希（中日）

比賽資訊

11月14日 官方練習

11月15日 日本 vs 韓國（東京巨蛋）

11月16日 日本 vs 韓國（東京巨蛋）