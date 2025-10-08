運動雲

>

日韓11月交流賽日本代表28人名單出爐　上屆WBC冠軍7人入列

▲日韓交流賽，日本參賽名單公布。（圖／截自侍JAPAN頻道）

▲日韓交流賽，監督井端弘和公布日本參賽名單公布。（圖／截自侍JAPAN頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

日本侍JAPAN將於11月在東京巨蛋舉行的「Rakusasu 侍JAPAN系列賽2025 日本對韓國」，為明年WBC做準備，8日公告日本代表28人名單，共7人是上屆WBC參賽名單。

其中，2023年世界棒球經典賽（WBC）奪冠陣容中，有7人再度入選，包括牧秀悟（DeNA）、岡本和真（巨人）、高橋宏斗（中日）等主力。首次入選「侍JAPAN」的球員共有4人，分別是阪神隊捕手坂本誠志郎、軟銀隊內野手野村勇、樂天投手西口直人與軟銀投手松本裕樹。不過，本季榮登全壘打、打點雙冠王的阪神重砲佐藤輝明則未被選入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

武士隊在2023年WBC拿下睽違兩屆的第三座世界冠軍。根據賽制，2026年WBC首輪（C組）日本隊將再次與韓國交手。歷屆WBC日韓戰自2006年首屆起，日本以5勝4敗略佔上風。上屆比賽，日本曾在首輪以13比4痛宰韓國，但在2006與2009年的賽事中，日本也都曾於第一、第二輪遭韓國擊敗。

▲日韓交流賽，日本參賽名單公布。（圖／截自侍JAPAN頻道）

▲日韓交流賽，日本參賽名單公布。（圖／截自侍JAPAN頻道）

日韓交流賽日本代表名單

投手： 

森浦大輔（廣島）、隅田知一郎（西武）、大勢（巨人）、種市篤暉（羅德）、伊藤大海（日本火腿）、高橋宏斗（中日）、曽谷龍平（歐力士）、金丸夢斗（中日）、及川雅貴（阪神）、藤平尚真（樂天）、北山亘基（日本火腿）、平良海馬（西武）、西口直人（樂天）、松本裕樹（軟銀）、松山晋也（中日）

捕手： 

若月健矢（歐力士）、岸田行倫（巨人）、坂本誠志郎（阪神）、中村悠平（養樂多）

內野手： 

牧秀悟（DeNA）、牧原大成（軟銀）、村林一輝（樂天）、岡本和真（巨人）、小園海斗（廣島）、野村勇（軟銀）

外野手： 

森下翔太（阪神）、五十幡亮汰（日本火腿）、岡林勇希（中日）

比賽資訊

11月14日　官方練習 

11月15日　日本 vs 韓國（東京巨蛋） 

11月16日　日本 vs 韓國（東京巨蛋）

關鍵字： 棒球日本侍JAPANWBC韓國

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

熱門新聞

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雲豹簽超人氣韓援　斗山熊徐賢淑加盟

2李珠珢期待與球迷再相見

3不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

4NBA半獸人來了　Faried加盟獵鷹

5味全龍6將赴韓拚冠軍44萬獎金

最新新聞

1柯爾點出庫明加「最大隱憂」

2陳文杰、韋宏亮幫高聖恩清理家園

3NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

4詹皇沒有要退休卻傳傷情！

5林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也是挑戰

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

台韓啦啦隊女孩大戰　李珠珢南珉貞露香肩回擊！

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366