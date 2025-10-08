運動雲

水手球迷神預言！穿「Dump Here 61」接下羅利季後賽全壘打

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒季後賽美聯分區系列戰（ALDS）第3戰，西雅圖水手以8比4大勝底特律老虎，系列賽取得2勝1敗聽牌優勢，不過場上焦點不僅在比分，更出現在看台上一名身穿「Dump Here 61」字樣T-shirt的球迷，他接下強打捕手羅利（Cal Raleigh）擊出的全壘打，瞬間引爆社群媒體熱議。

這支反方向全壘打出現在9局上，羅利從老虎後援投手漢尼菲（Brenan Hanifee）手中轟出重擊，幫助水手將比分拉開至8比1，這是他本季第61支全壘打，也是季後賽的首轟，全場繳出2安打、3打點的亮眼成績，為水手拿下這場關鍵勝利。

球迷身上的「Dump Here」T-shirt，是向羅利的綽號「Big Dumper」致敬，這個綽號原本來自隊友的玩笑，意指他體格厚實、蹲捕時穩如卡車，球迷將這個外號變成「Dump Here」的趣味口號，再搭配數字61，象徵羅利的第61轟，接球的完美時機與衣服上的標語形成呼應，被網友形容為命運的安排。

這段影片被大聯盟官方上傳後短短1小時便突破35萬次觀看，掀起球迷熱烈討論，不僅催生各式惡搞梗圖，球隊也被敲碗「快出周邊商品」，甚至登上體育節目成為笑談焦點。

這一轟不只是趣味畫面，也象徵著水手的氣勢高漲，球隊距離2001年以來的首次美聯冠軍系列賽只差1勝，羅利、游擊手克勞佛（J.P. Crawford）與先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert）的出色表現，讓西雅圖球迷燃起希望。

▲▼水手羅利。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅利。（圖／達志影像／美聯社）

