9局調度挨批後　道奇教頭：佐佐木朗希是終結者首選

洛杉磯道奇總教練羅伯斯8日（台灣時間）G3賽前在接受媒體訪問時表示，將在接下來的季後賽中把佐佐木朗希視為球隊的首要終結人選。

佐佐木在第2戰於9局登板，在球隊被追回2分、形成1分領先且兩出局一、三壘危機的局面下登板救援，成功讓透納（Trea Turner）擊出二壘滾地球化解危機，拿下連兩場救援成功，幫助道奇以2勝0敗聽牌。

羅伯斯在受訪時被問到，未來是否會在9局的救援機會固定使用佐佐木時，明確表示：「目前他是最優先的選擇。」不過他也補充說：「我們還需要再贏幾場球，因此讓他每一場都擔任終結者並不現實。必須依情況搭配其他投手上場。但如果情勢合適，他將會是負責關門的那一位。」

談及如何拿捏佐佐木的出賽間隔與疲勞度，羅伯斯指出：「這正是平衡的關鍵。他本人也是第一次經歷這種賽程。我們預期他還要再投好幾週，所以必須謹慎評估身體負荷。這些細節外界可能不太能理解，但我們必須非常小心地判斷。」

至於是否考慮讓佐佐木連續登板，羅伯斯坦言：「對任何人來說，這都是未知的領域。我們需要先讓他建立一定的穩定感，再逐步推進到連投的階段。當然，就算連投，也無法保證表現會完全相同。我們每天都和教練團討論，他是球隊的重要戰力，但讓他每天都投是不現實的，我們會每天評估，做出最好的決定。」

他也說明評估佐佐木是否能應付連投的方式：「我們會與教練團討論，根據他在練投時的手感、球的尾勁，以及休息日後的狀況來判斷。」

羅伯斯強調，球隊會以選手健康為優先考量，並在確保佐佐木身體狀態良好的前提下，讓他在關鍵時刻繼續扮演守護勝利的重要角色。