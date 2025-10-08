哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒國聯分區系列賽將於9日（台灣時間）進行第3戰，費城人隊8日於洛杉磯道奇球場進行正式練習，明星球員哈波（Bryce Harper）出席記者會時，談到將再度對決道奇王牌山本由伸時笑說：「老實說，我已經不記得什麼時候對過他了。」

目前費城人以0勝2敗落後，此戰關乎能否延續系列賽。哈波與山本曾在4月5日於費城交手，哈波坦言：「今天在飛機上還聊到這件事，但真的想不起來，抱歉啦。」

根據紀錄，當場比賽哈波3打席2打數無安打、吞下一次三振並選到1次保送；山本主投6局，被打3安打失1分，最終吞下敗投。

哈波曾在2015年與2021年兩度獲得國聯年度MVP，本季交出打擊率.261、27轟與75打點的成績，但在分區系列賽前2戰表現不佳，7打數僅1安。「明天要對上一位強勁的投手，能在道奇球場出賽讓我很期待。」他展現了迎戰的決心。

談到調整心情的方式，哈波表示：「在飛機上打了很多撲克牌，真的很開心，完全沒想比賽的事。昨晚早早休息，今天早上飛抵洛杉磯後直接來球場練習。」他笑言這樣的放鬆方式能讓自己重新集中精神，全力迎戰第3戰。