運動雲

>

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒國聯分區系列賽將於9日（台灣時間）進行第3戰，費城人隊8日於洛杉磯道奇球場進行正式練習，明星球員哈波（Bryce Harper）出席記者會時，談到將再度對決道奇王牌山本由伸時笑說：「老實說，我已經不記得什麼時候對過他了。」

目前費城人以0勝2敗落後，此戰關乎能否延續系列賽。哈波與山本曾在4月5日於費城交手，哈波坦言：「今天在飛機上還聊到這件事，但真的想不起來，抱歉啦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據紀錄，當場比賽哈波3打席2打數無安打、吞下一次三振並選到1次保送；山本主投6局，被打3安打失1分，最終吞下敗投。

哈波曾在2015年與2021年兩度獲得國聯年度MVP，本季交出打擊率.261、27轟與75打點的成績，但在分區系列賽前2戰表現不佳，7打數僅1安。「明天要對上一位強勁的投手，能在道奇球場出賽讓我很期待。」他展現了迎戰的決心。

談到調整心情的方式，哈波表示：「在飛機上打了很多撲克牌，真的很開心，完全沒想比賽的事。昨晚早早休息，今天早上飛抵洛杉磯後直接來球場練習。」他笑言這樣的放鬆方式能讓自己重新集中精神，全力迎戰第3戰。

關鍵字： 棒球國聯哈波山本系列賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

韓國啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚　IG報喜：遇見想共度一生的人

韓國啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚　IG報喜：遇見想共度一生的人

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

綠衫軍新「神經刀」砍將誕生　主帥：希望看見最強版本西蒙斯

綠衫軍新「神經刀」砍將誕生　主帥：希望看見最強版本西蒙斯

「60轟男」羅利聯手3轟！水手聽牌力拚睽違24年美聯冠軍戰

「60轟男」羅利聯手3轟！水手聽牌力拚睽違24年美聯冠軍戰

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

熱門新聞

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

韓國啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚　IG報喜：遇見想共度一生的人

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

2雲豹簽超人氣韓援　斗山熊徐賢淑加盟

3啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚

4大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

5哈波談對戰山本由伸「抱歉想不起來」

最新新聞

1NBA半獸人來了　Faried加盟獵鷹

2賈吉轟追平3分砲　洋基逼出G4

3「騏哥」加入夢想家　成球隊副領隊

43x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶奪亞軍

5詹皇第二次決定惹議　主帥笑媒體笨

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

台韓啦啦隊女孩大戰　李珠珢南珉貞露香肩回擊！

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366