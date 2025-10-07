運動雲

韓國啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚　IG報喜：遇見想共度一生的人

▲▼韓國啦啦隊女神金娟婷發文報喜，將與河周錫結婚。（圖／截自金娟婷IG）

▲韓國啦啦隊女神金娟婷發文報喜，將與韓華鷹球員河周錫結婚。（圖／截自金娟婷IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國職棒韓華鷹啦啦隊長金娟婷7日透過個人社群宣布，即將與球隊內野手河周錫於12月步入禮堂。她在IG發表長文，向粉絲親自報告喜訊，也表達感謝與祝福之意。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

김연정（@90_allie）分享的貼文

金娟婷在貼文開頭寫下：「大家好，我是金娟婷。」她表示：「突然傳出的消息，應該讓大家感到驚訝，經過深思熟慮後，決定親自寫下這篇文章。」

她接著提到：「就像新聞所說的，我遇見了一位想共度一生的重要的人。我們彼此珍惜、真誠交往，希望大家能以溫暖的視線看待我們。」這也正式證實她將與韓華鷹內野手河周錫結婚。

金娟婷同時向支持她的粉絲們致謝：「正因為有球場內外一直為我加油的粉絲們，才有現在的我。未來我也會懷抱感恩之心，用更明亮、更健康的模樣回報大家。」

她也強調，自己仍會持續啦啦隊的工作，「作為韓華鷹啦啦隊的一員，我會為球隊在季後賽奪冠全力應援。」報導指出，兩人交往多年，近日河周錫已向親友發出喜帖，婚禮將於12月舉行。

金娟婷現隸屬Sky Cheerleaders經紀公司，目前擔任韓華鷹啦啦隊隊長。她過去也曾效力於釜山BNK太陽女籃、仁川興國生命粉紅蜘蛛排球隊等團隊，現同時在蔚山現代汽車足球隊、釜山KCC Egis籃球隊與安山OK金融集團排球隊等隊擔任啦啦隊成員，人氣與專業度兼具。

▲河周錫。（圖／韓華鷹臉書粉絲團）

▲河周錫。（圖／韓華鷹臉書粉絲團）

