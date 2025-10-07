運動雲

>

佐佐木朗希連3場登板、連2場救援成功　對連投充滿信心：還能再投

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍右投佐佐木朗希今（7）日在國聯分區系列賽（NLDS）第2戰再度登板救援，成功關門收下個人本季季後賽第2次救援成功，這是他自外卡系列賽第2戰起連續3場出賽，並達成季後賽2場連續救援的紀錄。

此役道奇以4比1領先進入9局下，不料牛棚投手崔南（Blake Treinen）出現亂流丟掉2分。2出局、一三壘有人情況下，佐佐木登板面對費城人強打、國聯打擊王透納（Trea Turner），首球投出指叉球取得好球，隨後以時速99.3英里（約159.8公里）的內角直球迫使對手擊出二壘滾地出局，僅用2球成功收尾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佐佐木賽後受訪時表示，本場登板前有充足準備時間，因此能以穩定心態上場：「這次比上次有更多準備時間，因此能夠確實做好投進好球的準備，只專注於做出良好準備走上投手丘。」

在系列賽首戰中，他於9局上臨時接獲通知登板，需快速完成熱身，應對首次救援局面；相較之下，這場比賽的準備節奏更加從容。

這場比賽是佐佐木連續第3場季後賽登板，登板間隔分別為中2日與中1日，對於連投，他強調體能狀況良好並展現信心：「休息日我也會投得比較有強度，試著保持狀態，我覺得自己還能投下去，身體感覺沒問題。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪時曾表示，並不打算將佐佐木固定於9局登板角色，但當被問到他是否已可被稱為守護神時，羅伯斯明確回答：「他已經具備這個資格。」並強調：「他是能在最重要時刻登板的投手之一。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

道奇豪取8連勝、場均6.25分　羅伯斯揭打線火力秘訣

道奇豪取8連勝、場均6.25分　羅伯斯揭打線火力秘訣

9局3分領先未派佐佐木登板　羅伯斯：不想太早讓他上場

9局3分領先未派佐佐木登板　羅伯斯：不想太早讓他上場

佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」

佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

【災區最噁一幕！】阿伯狂纏單獨女　她機警反應被讚爆

熱門新聞

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佐佐木朗希戲劇9局下2球關門

2大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

3李凱威雙冠　中職個人獎出爐

49局壓力山大　弗里曼大讚佐佐木朗希

5要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

最新新聞

1法國怪物復出　溫班亞瑪打爆廣州龍獅

2今永連11場挨轟：對好球帶越來越害怕

3今永昇太坦言下一戰要「證明自己」

4中職例行賽落幕！年度個人獎項揭曉

5狀元旗子哥NBA首秀　弗拉格10分6籃板

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【英雄救援】小黃乘客突心臟痛！他打給警：我要違規了

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

【救災出發前遇見天使】她趕車花蓮途中　補給超人悄悄塞來一袋…

【二寮無照猴狂飆】撞死17歲少年...事發前後座妹嗨翻尖叫

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366