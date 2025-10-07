佐佐木朗希連3場登板、連2場救援成功　對連投充滿信心：還能再投

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍右投佐佐木朗希今（7）日在國聯分區系列賽（NLDS）第2戰再度登板救援，成功關門收下個人本季季後賽第2次救援成功，這是他自外卡系列賽第2戰起連續3場出賽，並達成季後賽2場連續救援的紀錄。

此役道奇以4比1領先進入9局下，不料牛棚投手崔南（Blake Treinen）出現亂流丟掉2分。2出局、一三壘有人情況下，佐佐木登板面對費城人強打、國聯打擊王透納（Trea Turner），首球投出指叉球取得好球，隨後以時速99.3英里（約159.8公里）的內角直球迫使對手擊出二壘滾地出局，僅用2球成功收尾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佐佐木賽後受訪時表示，本場登板前有充足準備時間，因此能以穩定心態上場：「這次比上次有更多準備時間，因此能夠確實做好投進好球的準備，只專注於做出良好準備走上投手丘。」

在系列賽首戰中，他於9局上臨時接獲通知登板，需快速完成熱身，應對首次救援局面；相較之下，這場比賽的準備節奏更加從容。

這場比賽是佐佐木連續第3場季後賽登板，登板間隔分別為中2日與中1日，對於連投，他強調體能狀況良好並展現信心：「休息日我也會投得比較有強度，試著保持狀態，我覺得自己還能投下去，身體感覺沒問題。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪時曾表示，並不打算將佐佐木固定於9局登板角色，但當被問到他是否已可被稱為守護神時，羅伯斯明確回答：「他已經具備這個資格。」並強調：「他是能在最重要時刻登板的投手之一。」