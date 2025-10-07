大谷翔平總能帶來新震撼　道奇高層驚嘆：人類大腦根本無法理解

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平5日季後賽首次登板，投6局被擊出3支安打失3分，送出9次三振，繳出優質內容，奪下季後賽生涯首勝。而在這場比賽前，洛杉磯道奇棒球事務總裁弗利曼（Andrew Friedman）就對大谷給出極高評價，他在記者會上直言：「我覺得他被低估了。」

根據專業媒體《Dodger Blue》公開的訪談影片，弗利曼指出：「我多次說過，我認為他被低估了。因為他所做的事情，根本不是人類大腦能理解的。他在投、打兩方面都表現得極為出色，這有多困難，一般人根本無法想像。」

他進一步說：「雖然外界看起來，他似乎難以同時兼顧打擊與投球的熱情，但他在這兩者上都有著充足的專注與執著。他對於自己要做到的事情，無論是哪一個角色，都要求達到最完美的表現。」

弗利曼也提到，2023年休賽季大谷接受右手肘手術後，在復健過程中展現出的專業態度，讓他對這位超級球星有更深一層的認識。

「從他的復健與備戰過程中，可以看到他每天都全神貫注、極度投入，為的就是恢復到能再次投出最佳狀態。對他來說，不只是能上場投球，而是要投出最好的內容。」

最後，弗利曼笑著補充：「本以為自己對他已經不會再感到驚訝，但他總能帶來新的震撼。他真的是獨一無二的存在。」