胡金龍告別轟掀高潮！陳晨威錯失雙冠王　桃猿延長賽勝獅

▲胡金龍。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職36年例行賽壓軸戰於6日中秋節開打，統一獅與樂天桃猿激戰至延長賽，最終獅隊以4比5惜敗。胡金龍在生涯例行賽最終打席開轟，新秀陳維祥也擊出生涯首支全壘打。兩隊將於10日季後挑戰賽再度交鋒。陳晨威以2安打、1盜壘失敗作收，無緣安打王、盜壘王。

桃猿在3局上率先發動攻勢，成晉轟出陽春砲先馳得點。隨後陳晨威擊出安打但盜壘遭刺殺，林承飛與李勛傑接連安打，再添1分，取得2比0領先。

獅隊於6局下展開反攻，朱迦恩敲出安打後，胡金龍代打陳鏞基，一棒掃出兩分砲，將比數追成2比2平。這支全壘打是他本季第2轟、生涯第87轟，本季代打26打數敲出12支安打。

7局上桃猿兩出局後，靠獅隊二壘手失誤上壘，曾冠傑遭觸身球保送，李勛傑再補上安打，送回2分超前。

7局下，獅隊陳維祥面對陳柏豪轟出職棒生涯首安即首轟，將比數追成3比4。8局下邱智呈擊出右外野方向二壘安打，陳聖平再補上安打，助隊追平為4比4。桃猿9局上攻佔滿壘，但獅隊後援姚杰宏化解危機，製造雙殺脫困。

延長10局上，桃猿陳佳樂率先擊出安打，毛英傑攻佔三壘，馬傑森再以高飛犧牲打送回超前分，終場桃猿以5比4帶走勝利。

陳晨威賽前距離安打王李凱威僅差3支安打，此戰排第一棒6打數2安，最終以1安之差無緣安打王。盜壘方面同樣以1次之差落後，且本場1次盜壘失敗，挑戰未果。

桃猿全場敲出10支安打，馬傑森3安猛打賞並貢獻勝利打點，林承飛、李勛傑也各有雙安。賴胤豪於9局下登板，投出三上三下，拿下勝投。

▲▼陳維祥。（圖／統一獅提供）

▲陳維祥。（圖／統一獅提供）

