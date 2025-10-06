韓職季後賽開打！NC恐龍「外卡逆襲」三星獅　具昌模復活好投MVP

▲具昌模。（圖／NC恐龍粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

南韓職棒（KBO）外卡決定戰6日登場，NC恐龍隊在首戰以4比1擊敗三星獅，搶下系列賽首勝，也將晉級準季後賽的希望延續到第2戰。

外卡制度自2015年設立以來，第4名球隊只要在首戰拿下和局以上就能晉級；若第5名球隊贏得首戰，則必須進行第2戰。本季例行賽以第5名作收的NC成功擊敗第4名三星，雙方將於7日在大邱進行外卡第2戰，屆時將決定哪支球隊能晉級準季後賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NC在正規賽末段打出9連勝氣勢延續至季後賽，本場勝利也讓他們達成例行賽與季後賽合計10連勝，並朝史上第二次外卡「爆冷」紀錄邁進。

NC由新任總教練李浩俊領軍，執教生涯首場季後賽即開胡。最大功臣是先發左投具昌模，他6局被敲5支安打、失1分，飆出3次三振，拿下勝投及MVP。具昌模歷經傷痛及服兵役等歷程後，於季末大復活，6月退伍後直到9月7日才回歸一軍，在季後賽首戰奪勝別具意義。

打線方面，面對三星王牌胡拉多（Ariel Jurado），NC全場敲出9支安打攻下4分。捕手金炯俊在5局上半轟出左外野陽春砲，幫助球隊拉開比數。金炯俊曾在2023年外卡首戰面對斗山熊時轟出2發全壘打，累計3轟獨居外卡戰史上最多全壘打紀錄。

這場比賽的勝利讓NC成為外卡制度11年以來，第5支在首戰取勝的第5名球隊。雙方7日再戰，大邱將見證誰能挺進準季後賽。