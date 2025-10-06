3比2扳回一城！水手創24年來季後主場首勝　羅里格茲勝打全場沸騰

▲羅里格茲（Julio Rodríguez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

西雅圖水手隊6日（台灣時間）以3比2險勝底特律老虎，24年來首次季後賽在主場獲勝，將系列賽扳成1比1平手，羅里格茲（Julio Rodríguez）敲出關鍵二壘安打成為致勝功臣。

水手隊在4局下率先突破僵局，波蘭科（Jorge Polanco）轟出陽春全壘打；6局下他再度開轟，幫助球隊取得2比0領先。老虎隊在8局上展開反攻，托瑞斯（Gleyber Torres）選到保送上壘，格林（Riley Greene）因奈勒（Josh Naylor）失誤上壘，托克森（Spencer Torkelson）隨後掃出右外野線邊長打，攻回2分追平比數。

不過8局下水手立刻要回領先，羅利（Cal Raleigh）與羅里格茲連續敲出二壘安打，這支勝利打點二壘安打讓主場球迷陷入瘋狂，助球隊再度超前，以3比2贏球。

老虎先發投手史庫柏（Tarik Skubal）主投6局被敲5支安打，挨2轟失2分，送出9次三振；水手先發卡斯提歐（Luis Castillo）投4.2局無失分後退場，由牛棚接力壓制，終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）後援1局無失分，連兩戰登板共投3局封鎖對手，成功守住勝利。

水手在首戰延長11局以2比3苦吞敗仗後，此戰反以3比2贏球，這場勝利不僅成功扳平系列戰，也讓球隊再現2001年以來首度登上分區冠軍舞台的氣勢。