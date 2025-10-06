運動雲

釀酒人教頭點名高度警戒　今永昇太誓言全力阻止連敗

▲小熊今永昇太5局無失分3K領軍完封紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯分區系列賽第2戰即將於7日（台灣時間）登場，首戰落敗的芝加哥小熊將由日籍左投今永昇太掛帥先發，對決密爾瓦基釀酒人隊。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽前坦言，球隊對今永的投球實力高度警戒。

墨菲表示：「他是一位非常優秀、熱血的投手。即使速球球速大約是91英里，但打者看到的感覺像是95、96英里。他還有非常出色的變化球與指叉球，是一位相當有特色、並且已經證明過自己成功的投手。」釀酒人預計將以「開局投手」（Opener）或「牛棚車輪戰」的策略應戰，臨場調度將成為勝負關鍵。

今永昇太則誓言要用最佳狀態阻止球隊陷入連敗。他受訪時表示：「在這樣的重要比賽中，如果一開始就放慢節奏，那就太浪費了。我會從第一球開始全力以赴。」

今永在季後賽首戰面對教士隊時，以「第二先發」身份投了4局失2分。他回憶道：「那場比賽讓我體會到，臨場能發揮的都是平常練就的東西，沒練好的不可能臨時做出來。」

對於季後賽敵地的緊張氣氛，他則淡定回應：「確實有可能會被現場氣氛影響，但那不一定是壞事。重要的是保持冷靜，邊投邊思考。」

由於系列戰採雙方輪休與移動間隔的賽程設計，今永預期這將是一場總動員的投手戰。他說：「我不知道會不會有限制球數，但我會盡力投到能投的地方。現在不是留力的時候，也不需要特別拉長局數，只要全力以赴就好。」

若小熊能扳回一城，系列戰將重返主場瑞格利球場。今永語氣雖平靜，但字句間滿是決心：「我們要把戰局帶回主場，從這裡開始逆轉。」

關鍵字： 棒球季後賽小熊釀酒人今永昇太

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

味全龍本季主場人數近70萬締隊史新高　感謝祭11月23日大巨蛋相見

拋下綠色彩帶！吉田一將3K關門　台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

伍祐城涉線上博弈電玩公開道歉「以我為戒」　從未投注運動賽事

洋基陷絕境！兩戰失23分慘遭藍鳥聽牌　賈吉苦言：必須反擊

邱智呈首發滿貫砲率獅勝兄弟　洲際場均破萬創室外球場紀錄

