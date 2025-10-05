羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

▲羅伯斯盛讚大谷翔平「完美又自律」，笑稱唯一缺點是「太不會抱怨」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

帶領道奇邁入執教第10年的總教練羅伯斯（Dave Roberts），今年同時與3位日本球星共事——大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。接受《週刊現代》專訪時，他不僅暢談季後賽戰略，也細膩描繪這3名日籍球員的性格對比，更笑稱大谷雖完美無瑕，但也有「唯一的缺點」。

「翔平完全如我所期待。」羅伯斯表示，大谷自律又勤奮，「他非常清楚自己需要什麼。對我來說，最重要的是建立信任關係，因為有這份信任，我們才能在他疲勞時，或討論登板與打序調整時，坦率地溝通。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因為大谷翔平從不抱怨，羅伯斯每天都仔細觀察他。（圖／達志影像／美聯社）

談到大谷「唯一的缺點」，羅伯斯笑著說，「如果硬要說，就是他太不會表達不滿。即使遇到不喜歡或不舒服的事，也不會開口。」他指出，這或許與日本文化有關，「他不愛抱怨，也不太爭辯。但我覺得表達意見不是抱怨，他完全有這樣的權利。只是翔平太隨和了，什麼都不說。」

教頭也打趣補充，「我每天都非常仔細地觀察他。現在我大概能察覺出他什麼時候有點不自在。不過，英語裡有句話叫『Don’t sweat the small stuff（別為小事煩惱）』——他就是那樣的人，真的不會為小事動氣。」

▲羅伯斯形容山本「像個單身男」，熱愛汽車與時尚，也很有競爭心。（圖／達志影像／美聯社）

談到球隊的「日籍三本柱」各自的性格，羅伯斯形容得十分生動，「翔平是最資深的，他很愛開玩笑，但初次見面時會保持冷靜，不太露出情緒；山本由伸則像個典型單身男人——熱愛生活，喜歡時尚、手錶與汽車，也很有競爭心；朗希則像『小弟弟』，還在摸索方向，無論是作為球員、男人或在美國生活，他都在成長階段。」

羅伯斯指出，今年對佐佐木來說並不順利，「但這正是他成長的養分。他應該已經體會到大聯盟比想像中更嚴苛，但我相信他會挺過去，變得更成熟。」

被問到季後賽前的球隊狀況，羅伯斯語氣充滿信心，「我們的先發投手群非常有天賦，這是球隊最大強項，打線深度也不輸人。更重要的是經驗，我們有許多在世界大賽奪冠、或多次征戰季後賽的老將，經驗會在關鍵時刻發揮力量。」

▲談到佐佐木朗希，羅伯斯表示他仍在成長，但相信他能克服挑戰。（圖／達志影像／美聯社）