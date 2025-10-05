運動雲

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在季後賽首戰以6局9K的好投，讓費城球迷瞬間安靜。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平今（5）日在「敵意滿滿」的費城主場，以「第一棒、投手」身份登場，投出壓制力十足的內容，雖然第2局失掉3分，但隨後連3局封鎖對手，還兩度三振本季全壘打舒瓦伯（Kyle Schwarber），讓原本震耳欲聾的主場瞬間安靜，日本球迷嗨喊，「這畫面太爽了！」

賽前大谷一現身就被費城球迷以巨大噓聲迎接，前3個打席都被對方先發左投桑契斯（Cristopher Sanchez）三振，現場歡聲雷動。第2局費城人從他手中攻下3分，全場再次陷入狂歡，但大谷在第3局後重新主宰局面，展現王牌本色。

第5局，大谷面對火力強大的舒瓦伯，靠著犀利的速球與曲球連續變化，成功讓這位本季國聯全壘打王揮空吞下第2次三振，氣勢瞬間逆轉，費城球場從喧鬧變成死寂，鏡頭捕捉到不少主場球迷錯愕的表情。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷兩度三振全壘打王舒瓦伯，展現壓制力與王牌氣勢。（圖／達志影像／美聯社）

日本球迷透過轉播看見這一幕紛紛在社群平台X上留言熱議，「大谷讓費城球迷閉嘴，太爽了！」「費城球迷的聲浪瞬間消失！」「投手大谷太強，讓全場都閉嘴了！」「被桑契斯三振沒關係，他馬上用三振舒瓦伯討回來！」「原本震耳欲聾的費城主場突然靜默，這畫面太帥了！」

大谷此役主投6局送出9次三振，僅在第2局失3分，最終繳出優質先發內容，展現不動如山的抗壓能力。從被噓聲包圍，到用投球讓對方主場噤聲，這一夜，大谷再次用實力證明他是季後賽的主角。

