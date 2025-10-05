▲前進2025季後挑戰賽！ 樂天桃猿10月8日門票正式開賣。（圖／桃猿提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿近日確定晉級今年中華職棒季後挑戰賽後，球團宣布唯一主場賽事將於10月11日（六） 在桃園棒球場熱血登場；球迷引頸期盼的門票預售將由ibon售票系統獨家販售，並自10月8日（三）起開放會員優先購票，10月9日（四）14:00全面開賣。

「桃猿制霸」應援巾限量贈送

凡購買內野全區及大樂放鬆區有價門票者，每張票可兌換「桃猿制霸」應援巾乙條，全猿主場齊舉應援巾，打造壯觀的應援海；10號隊友與桃猿男兒並肩作戰，POSTSEASON NONSTOP，一起全猿猛進、桃猿制霸！

季後賽優先購票資格與流程

2025年度金猿卡、樂猿卡及年間席會員將於10月5日（日）中午12點起收到季後賽優先購票序號簡訊。

若未收到者，請於10月7日（二）14:00前提供會員姓名、電話等資料至票務信箱tickets-RS_monkeys@rakuten.com

，逾時恕不受理。

若球隊晉級總冠軍賽，將沿用相同序號進行優先購票，請會員務必妥善保存。金猿卡及年間席原座位保留：

球團將優先保留原座位，並透過官方後援會LINE@或個人信箱等方式確認購買意願與取票流程。

樂天桃猿聯名卡友專屬優惠；聯名卡持卡人可於指定階段於 ibon 網路售票系統使用聯名卡完成購票結帳。

主場季後挑戰賽購票時程

10/8(三) 10:00-13:00 ➤2025金猿卡優先購票

10/8(三) 14:00-17:00 ➤2025年間席優先購票

10/8(三) 18:00 - 10/9(四) 09:00 ➤2025樂猿卡優先購票

10/9(四) 10:00-12:00 ➤樂天桃猿聯名卡優先購票（僅限網站購票）

10/9(四) 14:00 ➤全面開放預售

注意事項

會員、年間席及樂天桃猿聯名卡友，優先購票每人每場限4張。

全面開賣後每筆訂單最多8張。

若需電子票請使用ibon網路售票系統，7-ELEVEN超商機台不支援電子取票。

快樂炒、團猿席、大樂放鬆區、寵物樂園等特色席位僅提供預售，將於全面開賣階段開放販售。

快樂炒、團猿席、大樂放鬆區等多人套票席位，僅提供ibon網站購票。

全猿主場內野全區進攻時皆可站立應援。

其他預售票相關規定，詳見預售購票頁面說明。

贈品過場未領恕不補發，重複進場者不再發放，進場時請務必記得領取，領取後恕不接受換貨。

樂天桃猿球團保有修改、變更活動內容之權利。