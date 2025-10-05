「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手佐佐木朗希5日（台灣時間）在對費城人比賽的第9局登板，守住2分領先，幫助球隊拿下勝利。日本媒體讚譽他為「令和大魔神」。這是他職業生涯首次在救援機會中登板，最終成功守成，收下生涯首個救援成功。

佐佐木面對首名打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto），首球就飆出101英里（約162.5公里）速球，接著以指叉球讓對方看著被三振，道奇板凳區的大谷翔平等隊友紛紛露出笑容。隨後他被凱普勒（Max Kepler）敲出右外野二壘安打，但仍穩定心態，讓卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）擊出二壘滾地球出局。最後在兩出局三壘有跑者的情況下，讓史托特（Bryson Stott）擊出三壘區界外飛球遭接殺，成功守下勝利。

談到第9局登板時的心情，佐佐木朗希表示：「因為只領先兩分，跟上次相比分差更小，如果讓一個跑者上壘，再被打一支全壘打就會被追平，確實有點害怕。但我告訴自己要在好球帶裡勇敢對決，能夠零失分守下來真的很開心。」

至於登板過程較為匆忙，佐佐木朗希也說：「當時是一出局時才被通知，所以的確有點嚇了一跳。不過那時場上有跑者，還有一點時間可以調整，就照自己的節奏準備上場。」

回顧投球內容，佐佐木朗希坦言：「相比上次登板，有些地方沒能照自己的想法投得那麼理想，但我還是盡力在好球帶裡投出強勁的球，結果能壓制住對方，也算達成目標。」

他最後表示：「後天還有比賽，希望我們能再拿下一勝，帶著好成績回到洛杉磯。」