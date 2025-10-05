運動雲

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹王牌投手龐塞（Cody Ponce）有可能在季後離開KBO聯盟，挑戰美國職棒。美國《The Athletic》近日報導，舊金山巨人隊已將他列入補強名單，成為球團今冬積極關注的投手人選之一。這是龐塞效力韓職以來，首次有美職球隊被點名對他展現明確興趣。韓媒估身價有望破1500萬美元（約新台幣4.5億元）。

龐塞不負本季「韓職最強投手」之名，囊括防禦率王、勝投王、奪三振王與勝率王四項大獎。他本季繳出1.89的防禦率、252次三振、0.944的勝率，戰績17勝1敗，與NC恐龍的湯普森（Riley Thompson，17勝7敗）並列勝投第一。龐塞不僅在多項數據領先群雄，更以252次三振打破2021年當時效力於斗山熊的米蘭達（Ariel Miranda）所保持的單季225次三振韓職紀錄，締造新里程碑。

根據《The Athletic》報導，巨人隊休賽季的重點在於補強先發投手與外野戰力。雖然陣中仍有雷（Robbie Ray）與韋伯（Logan Webb）兩大主力，但本季表現不如預期，球團計畫尋找能即戰的先發投手。報導中提到的潛在人選除了畢柏（Shane Bieber）、蓋倫（Zac Gallen）、希斯（Dylan Cease）、凱利（Merrill Kelly）等美職投手外，也將目光轉向海外，其中就包括在韓職大放異彩的龐塞。

《The Athletic》形容龐塞在韓國「幾乎無人能敵」，指出他本季在韓華投出174.2局、防禦率1.85、奪三振242次的驚人數據，靠著指叉球與速球的組合壓制打者，展現壓倒性實力。該報導也透露，巨人隊內部對這位31歲右投的關注相當具體，雖然球團棒球營運部門主管、前捕手波西（Buster Posey）尚未公開評論，但球隊派員觀察的動作已持續多時。

龐塞過去曾效力日本職棒火腿、金鷲，但因傷勢困擾表現不穩。加盟韓華後，他完全找回巔峰狀態，速球威力與變化球完成度大幅提升，整季健康出賽並繳出主宰級表現。數支美職球團整季都在派球探觀察，普遍看好他將在季後成為炙手可熱的自由球員。

據《體育朝鮮》報導，韓華鷹雖希望留下這位頭號王牌，但在現實層面上，若美職球團開出高額合約，恐怕難以在「金錢戰」中取勝。2023年曾效力NC恐龍的費迪（Eric Fedde）就是前例，當時NC極力挽留，但最終仍被芝加哥白襪以兩年1,500萬美元的合約帶走。龐塞的身價預料將更勝費迪，外界預估他可望獲得美職2至3年、總額超過1,500萬美元的合約報價。

