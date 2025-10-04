柯比獲水手重任迎戰老虎　卡斯提歐接棒G2對決賽揚熱門史庫柏

▲水手先發柯比（George Kirby）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

隨著美國聯盟分區系列賽開打在即，西雅圖水手正式確認首兩戰先發輪值；球團近日宣布，右投柯比（George Kirby）將擔任第一戰先發，而強投卡斯提歐（Luis Castillo）將在第二戰登板，分別對決底特律老虎的梅爾頓（Troy Melton）與美聯賽揚獎熱門史庫柏（Tarik Skubal）。

Kirby：「能投首戰是夢想成真」

這場關鍵系列賽首戰將於台灣時間5日上午8點38分T-Mobile球場舉行；柯比將在自家主場率先登板，肩負為球隊搶得開門紅的重任。

「非常榮幸，」柯比在受訪時說道，「這是一場重要的比賽，也是每位投手夢想的時刻，能夠在季後賽第一戰，甚至任何一場比賽中擔任先發，意義重大。」

水手隊總教練威爾森（Dan Wilson）表示，目前尚未公布第三戰的先發人選，不過，除非臨時有狀況，預料將由吉爾伯特（Logan Gilbert）在系列賽轉戰底特律的Comerica球場後登板。

儘管吉爾伯特是本季開幕戰先發投手，也是全季最穩定的先發之一，但他這次被安排至第三戰仍略顯出人意料；威爾森強調，球團在決定順序時考量了多項因素。

「我們會綜合評估多方面因素，主場與客場的表現、對特定球隊的歷史數據等，」威爾森解釋，「有些因素很關鍵，有些則影響較小，但我們都納入整體考量。」

Woo狀況成變數 26人名單仍未定

水手的輪值配置，也受到右投吳（Bryan Woo）狀況的牽動；這位2025年全明星投手因胸肌發炎休養中，能否列入ALDS名單尚未明朗，吳先前已進行高強度牛棚與模擬賽，球團將觀察他今日的恢復情況，再決定是否將他列入名單，最終名單預計於晚間提交。

威爾森表示：「這部分我們還在等最終結果，等掌握全部資訊後，才會做最後安排。」

主場優勢明顯 Kirby、Castillo狀態回升

經歷8月低潮後，柯比與卡斯提歐在例行賽最後3場先發狀態回升，兩人合計投出1.47的防禦率；數據顯示，他們在主場表現明顯優於客場，合計主場防禦率2.91，客場則高達4.90，吉爾伯特的主場防禦率更是僅2.24。

這樣的數據，也成為教練團決策的重要依據。

季後賽經驗豐富 兩大右投穩定軍心

柯比和卡斯提歐都擁有季後賽經驗，且風格迥異；柯比是2022年西雅圖主場最後一場季後賽的先發投手，那場對太空人的18局馬拉松，他投出6局無失分的壓制表現，同年他也在外卡系列賽對藍鳥的勝利中登板救援成功。

卡斯提歐則自加盟以來一直是水手輪值的支柱，儘管本季球速略降，但他在關鍵戰役中的臨場冷靜，依然是球隊最倚重的特質之一；兩人季後賽合計5場出賽，共投27.2局，防禦率僅1.30。

「到了季後賽，大家都會放下自我，」柯比表示，「全隊只有一個共同目標，贏下比賽，不管以何種方式，只要能讓球隊贏球，就是我們的心態。」

對戰老虎紀錄：Kirby曾大勝、Castillo曾惜敗

柯比本季曾對老虎隊先發一場，投出6次三振、失4分（5安打、3保送），但球隊以15比7大勝，完成7月11至13日在底特律的三連戰橫掃；卡斯提歐本季兩度面對老虎，其中4月2日在西雅圖的對戰中，他雖壓制對手卻因火力支援不足，以2比3吞敗。

值得一提的是，柯比曾在3月因右肩發炎而被關機休養，錯過開季兩個月；儘管他對生涯首次進入傷兵名單感到挫折，但也認為這對季後賽是潛在助益，他本季出賽23場，防禦率4.21，投126局，低於過去兩年近190局的負荷。

如今進入季後賽，他的「油箱」仍保有充足能量。

威爾森最後總結道：「Kirby與Castillo在關鍵時刻都證明過自己，這是我們選擇他們登板前兩戰的最大原因。」