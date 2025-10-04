運動雲

熱火「英雄哥」等5名球員不參與季前賽　主帥史波斯卓不擔憂

▲▼熱火史波斯卓、希洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火總教練史波斯卓、希洛。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

邁阿密熱火備戰新賽季，明（5）日在波多黎各對戰奧蘭多魔術的季前賽首戰卻少了5名球員隨隊，包括主力後衛「英雄哥」希洛（Tyler Herro）、羅齊爾（Terry Rozier）、米歇爾（Davion Mitchell）、拉爾森（Pelle Larsson）、雅庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）。

希洛因腳傷確定將缺席開季；羅齊爾則是在訓練時拉傷腿筋，但表示下周應該就能復出；米歇爾則因小腿不適，球隊出於謹慎沒有安排隨隊。

拉爾森則是在歐錦賽最後一戰留下左大腿挫傷，雖然狀況逐日好轉，但目前仍缺席；新秀雅庫喬尼斯左手腕扭傷，核磁共振結果為陰性，他自己強調「感覺很好」。

熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）對此保持冷靜，他在訓練營最後一天指出，本來就沒有打算給主力太多上場時間，這場比賽反而是「讓其他球員展現自己」的好機會，他說：「我們就看明天誰能打，然後繼續向前走，這周訓練效果不錯，能有一場比賽當然很好。」

隨著多名主力缺席，板凳與年輕球員獲得更多表現機會，其中雙向合約球員湯普森（Ethan Thompson）格外受到矚目，他的母親來自波多黎各，這場比賽對他具有特殊意義，湯普森表示：「這絕對比夢想還美好，我一直夢想打NBA，現在還能在波多黎各比賽，這座島嶼一直給予我愛，從小在這個文化環境下成長，對我來說是一種祝福。」

熱火上季僅以37勝45敗排名東區第10，未能達到預期，新球季他們將於10月23日揭幕，同樣對手是魔術，在此之前，這場波多黎各季前賽不僅是備戰的一環，也成為板凳與年輕球員證明自己的舞台。

