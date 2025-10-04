「任何場面都能自信地派他上場」佐佐木朗希分區賽可能續任守護神

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

國聯外卡系列賽以2連勝晉級的洛杉磯道奇，即將在明（5）日展開分區系列賽首戰，對手為費城人。總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（4）日出席記者會，表態佐佐木朗希可能再續任守護神。

被問到是否會在救援場面使用佐佐木時，羅伯斯斬釘截鐵地說：「當然會用，他至今的表現完全沒有任何在大舞台退縮的跡象，任何場面我都能自信地把他派上去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在與辛辛那提紅人的外卡系列賽第2戰，羅伯斯於球隊握有4分領先的9局派出佐佐木登板，當時投出旅美後最快的101.4英里（約163.2公里），並送出2次三振，主投1局無失分，成功守住比賽。

羅伯斯認為，佐佐木的存在將成為牛棚的重要刺激：「我相信會是如此，也希望如此，他的表現能夠成為牛棚其他投手的激勵，帶動他們更積極投球，全員都想搶下投球局數。」

佐佐木於上月底完成大聯盟中繼初登板，後援1局三上三下、奪2次三振，並記下首次中繼成功。包含外卡系列賽，他回歸後至今3場出賽共投3局無失分，累積6次三振，展現強大壓制力與守護神潛質。

羅伯斯表示：「他能再度回到大聯盟，本身就給了自己很大信心，現在他保持健康，球質也很好，外卡戰時他展現出極度冷靜與自信，我相信現在的朗希在任何舞台都不會動搖。」