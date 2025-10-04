非常期待！大谷翔平首度季後賽二刀流上陣　談如何應戰費城人

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，將於台灣時間5日在客場對戰費城費城人，迎來分區系列賽首戰；這將是他生涯首次在季後賽以投打同時出場的身分登場，賽前他出席記者會，談及此刻心境與比賽準備。

Shohei Ohtani is getting ready for NLDS Game 1 tomorrow at The Bank.



Q: "What do you know about the Philadelphia fan base?"



OHTANI: "They're known to be very passionate fans." pic.twitter.com/YGY1JxV7zZ [廣告]請繼續往下閱讀... October 4, 2025

登板心情與季後賽氛圍

被問及以投手身份登板的心情，大谷簡短卻堅定表示：「現在非常期待。」

至於是否喜歡季後賽氛圍，他說：「當然我想也會有緊張的時候，不過我們一路贏到現在，明天還能繼續比賽本身就是一種喜悅，能以健康狀態迎接明天的比賽，對我來說就是幸福的事。」

My Dodgers rotation for the NLDS



Game 1: Shohei Ohtani

Game 2: Blake Snell

Game 3: Yoshinobu Yamamoto

Game 4*: Tyler Glasnow

Game 5*: Shohei Ohtani



It’s Shotime pic.twitter.com/TuoUDWPADa — SleeperDodgers (@SleeperDodgers) October 3, 2025

完成復健與挑戰強敵

大谷去年因傷接受手術，直到季末才完全結束復健過程，他坦言：「能持續到球季最後並完整結束復健過程，本身就是很棒的事，而我們是從外卡打上來的隊伍，對手也非常強大，我抱持挑戰的心情，若能在對上強敵時發揮我們的棒球，勝機絕對是存在的。」

投手角色定位與準備

談到是否可能以中繼角色登板，大谷解釋：「打擊也是一樣，被告知『上吧』時，我會做好能上場的準備；先發則依當天身體狀況而定，不過大致能預測賽程安排，我要做的就是調整好身體，被叫上場時就盡力去投，不管是投滿5局、6局，若球隊希望我再繼續投下去，我的工作就是全力以赴。」

對費城球迷與城市印象

關於對費城及球迷的印象，大谷笑著說：「他們對棒球的熱情非常高漲，球場內的氣氛與其他球場相比熱度更勝一籌，另外，我每次都覺得這裡的俱樂部房提供的起司牛排（三明治）特別美味。」

I asked Shohei Ohtani what he knew about Philly fans and what he expects the environment to be like on Saturday.



This guy may be more excited about getting a cheesesteak than pitching pic.twitter.com/1YFbrdzC8P — Jason Dumas (@JDumasReports) October 3, 2025

面對近期對戰與對手研究

對於近期與費城人的交手，大谷表示：「彼此都有好的表現和不好的地方，每一次對戰都能學習，雙方會根據上次對戰經驗，研究如何攻擊我，或者我該如何攻擊他們，然後把這些應用到明天的比賽中。」

球速與比賽控制

媒體提及他的球速常在比賽中提升，他坦言：「有些投手在比賽時球速會上升，也有人不太會變，我比較屬於比賽中球速會提高的類型，不過整體平衡很重要，興奮本身不是壞事，關鍵是能否好好控制它，並構築出比賽內容。」

感謝能健康迎戰

回顧一路走來，大谷充滿感恩：「明天會以什麼樣的狀態迎接比賽還不確定，不過能以健康狀態結束球季，經過完整復健與準備，如今能迎來明天，這點我很感謝；等真的站上投手丘時，應該會更深刻地感受到這一切，我很感激能在這樣的舞台上，對上費城人這麼優秀的對手。」

休養選擇與舒瓦伯對戰

例行賽倒數第二戰，大谷選擇休養，他表示：「我沒有特別後悔，無論是全隊或我個人的出賽量，最後插入一天休息是合理判斷，我覺得這是好的安排，沒有遺憾。」

對於即將與費城強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）對決，他說：「他是很出色的打者，只要在投球上掌握到關鍵點，應該就能應對，與上次對戰相比，打線應該也有變化，所以我會注意這些，並以『如何壓制整體』為首要考量。」

談佐佐木朗希復出

最後，大谷也談到佐佐木朗希的回歸：「我想大家都覺得這讓人很安心，牛棚也有新成員加入，應該會更有活力，球季中朗希不在洛杉磯，基本上他都在亞利桑那進行復健或參加小聯盟比賽，如今能在這樣的重要舞台前，以健康狀態歸隊，對球隊而言是很大的一件事。」