▲台灣20歲舉重新秀陳冠伶。（圖／翻攝自IG／iwfnet）

記者葉國吏／綜合報導

台灣舉重界新秀陳冠伶在挪威舉行的世界舉重錦標賽中，以挺舉113公斤的成績勇奪女子53公斤級銅牌。教練許穎溪表示，陳冠伶首次挑戰這個量級已展現不俗實力，雖然抓舉項目未能留下成績，但挺舉的表現相當亮眼。

20歲的陳冠伶是台灣舉重界備受矚目的新星。今年5月亞錦賽，她曾在熟悉的女子55公斤級斬獲三面銀牌，然而此次世錦賽因賽事規則，她不得不降體重改挑戰53公斤級。這是她生涯首次轉戰新量級，面對陌生的賽場和調整體重的挑戰，她展現了過人的韌性。

然而比賽並非一帆風順。抓舉項目一開始便讓陳冠伶遭遇挫折，先後嘗試89公斤和90公斤均失敗，最後一次舉起90公斤卻因手肘彎曲被判違規，抓舉未能留下任何成績。但她並未因此氣餒，迅速調整心態，在挺舉項目中逐步找回狀態。

挺舉是陳冠伶的強項，她在第一把嘗試110公斤失利後迅速調整，第二把成功舉起相同重量，第三把更是以113公斤超越泰國選手卡姆巴歐（Surodchana Khambao），奪下銅牌。教練許穎溪表示，她的表現已超出預期，尤其在降級挑戰的情況下，展現了不俗的適應力和抗壓性，未來值得期待。