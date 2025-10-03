確定年度第3！樂天桃猿7比3擊退統一　挑戰賽雙方再度交鋒

▲中職林政華。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

統一獅今（3日）在嘉義球場迎戰樂天桃猿，樂天靠著3局上半的強力攻勢單局灌進5分，加上先發洋投波賽樂前5局穩定壓制，最終以7比3擊退獅隊，不僅收下勝利，也確定以年度第3名的身分進軍季後挑戰賽，而對手正是今晚吞敗的統一獅。

3局猿隊火力全開 一口氣逆轉並拉開差距

比賽開局，統一靠著蘇智傑在2局下開轟先馳得點，取得1比0領先；不過3局上樂天隨即展開反撲，林政華、陳晨威與成晉連續上壘，接著林子偉敲出2分打點二壘安打反超比數，隨後梁家榮延續火力再補上一支二壘安打帶回2分，接著余德龍再添一分打點，暴力猿單局猛攻5分，瞬間將戰局翻轉為5比1。

林政華開轟 奠定勝基

樂天在5局上再靠梁家榮的適時安打擴大領先，第6局林政華補上一發陽春全壘打，樂天將比分推進至7比1，為球隊鎖定勝基。

統一雖在6局下展開攻勢，靠著林子豪適時安打追回2分，將比分縮小至3比7，但樂天及時換投由王志煊、莊昕諺與陳冠宇、朱承洋接力止血，未讓獅隊再進一步。終場樂天就以7比3笑納勝利。

季後挑戰賽再度碰頭

隨著此戰結束，樂天猿確定以年度第3名作收，將與統一獅在季後挑戰賽交手，由於統一獅握有上半季冠軍資格，將帶著1勝優勢進入4戰3勝制的挑戰賽，雙方的正面對決勢必火花四射。