台東「陽家班」陽柏翔日職初登場　一軍首打席就敲安

記者王真魚／綜合報導

年僅20歲的台灣小將陽柏翔，今正式在日職東北樂天金鷲一軍亮相。他於6局下半代打登場，滿球數纏鬥後，面對與座海人的第7球掃向左外野，擊出職棒一軍生涯首安。

陽柏翔頂替9棒捕手太田光上場，敲安開啟攻勢，但樂天未能延續火力，他也在攻守結束後退場，由石原彪接替守備。雖未跑回生涯首分，但首安到手，仍是一大里程碑。

陽柏翔出身台東「陽家班」，高中短暫就讀花蓮玉里高中，之後赴日明秀學園日立高中就讀。2023年選秀落選後，他轉戰獨立聯盟茨城宇宙行星隊，去年在選秀會被樂天於第6輪挑中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季他在二軍累積87場出賽，274打席擊出61安，包括7支二壘打與7支三壘打，另有13次盜壘成功，打擊率2成37。昨才向一軍報到，今天就順利完成首秀，並在首打席敲出安打，展現拚勁。

陽柏翔日前接受日媒訪問時坦言，希望能在守備穩定發揮之餘，把速度與打擊特色展現給球隊與球迷看。他也期待未來能與同期入團的強打新秀宗山壘同場較勁，目標是不只追上，更希望有一天能超越對方。

▲陽柏翔。（圖資料照／陽柏翔提供）