兄弟牛棚逐漸回穩　艾迪頓強調「警覺心」是關鍵

▲艾迪頓。（圖／兄弟提供）

記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟在下半季牛棚表現明顯回穩，成為球隊奪下季冠軍的重要基石；對此，牛棚教練艾迪頓（Nick Additon）今日賽前談到牛棚表現時表示，關鍵並非單一策略，而是來自整季的穩定追求與投手們的自我調整。

強調長期穩定：平衡當下與全季

艾迪頓指出，投手群在整季的重點始終放在「維持穩定」，不論是球季初伍立辰、陳冠穎等年輕投手的上來，還是下半季整體狀況提升，重點都是保持整體投手群的持續性；他特別強調：「很重要的一點，是找到一個平衡點，在每一場比賽的警覺心，與放眼整個球季的長期規劃之間，取得適當的平衡。」

個人調整比策略更關鍵

至於牛棚回穩是否源自教練團策略的改變，艾迪頓認為核心還是「個人調整」，「每個投手都不一樣，他們的球種、體型、想法都有差異，因此找到屬於自己最適合的方式，比統一策略更重要，」他強調，教練團的角色是輔助，但最終能否走出低潮還是取決於選手自身。

「泡麵三人組」回穩：經驗是最大資產

談到下半季越投越好的「泡麵三人組」蔡齊哲、吳俊偉、李振昌，艾迪頓也給予肯定；他指出，這3位投手過去都有成功的賽季作為經驗參考，因此即便一度陷入低潮，教練團也相信他們有能力調整回最佳狀態，「我們的提醒與提點只是輔助，更多時候是幫助他們找回曾經掌握過的節奏，如今回穩的樣子，就是我們一直期望看到的。」

關鍵字： 中信兄弟艾迪頓李振昌吳俊偉蔡齊哲

