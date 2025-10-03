勇士將創NBA開幕戰歷史？柯瑞領銜4名超過35歲球星先發

The Warriors will be the first team EVER to start four players over 35+ on opening night:



Al Horford - (39)

Steph Curry - (37)

Jimmy Butler - (36)

Draymond Green - (35)



(h/t @TheWarriorsTalk) pic.twitter.com/nsxjLyFr47 — Legion Hoops (@LegionHoops) October 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

3年前，勇士天王柯瑞（Stephen Curry）贏得生涯第4枚冠軍戒，並首度榮膺NBA總決賽MVP。當時他未滿35歲仍處於巔峰，有濃厚機會繼續添冠。然而，金州選擇走上一條艱難道路——一邊爭冠、一邊重建，結果卻事與願違，今夏雖補進多名新援，但核心主力都已超過35歲，能否保持健康成了最大變數。

▲勇士可能在開幕戰史無前例同時派出4位35歲以上先發。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在2020年選秀會錯過「球小弟」拉梅洛（LaMelo Ball），以榜眼籤選進的長人懷斯曼（James Wiseman）最終被交易；2022年奪冠後提前與普爾（Jordan Poole）續約，卻在隊內風波後將他送離灣區。儘管如此， 他們仍期待柯瑞能帶領穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等潛力小將在競爭激烈的西區殺出一條血路，事實證明並不奏效。

勇士最近終於與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）完成2年4850萬美元續約，並簽下資深冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）、防守悍將梅爾頓（De’Anthony Melton）和射手小柯瑞（Seth Curry），不過外界仍不免質疑：這樣的補強真能讓灣區重返巔峰嗎？

▲勇士3位新援，由左而右小柯瑞、霍佛德與梅爾頓。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

值得一提的是，若39歲的霍佛德擔任下季先發，勇士將成為NBA史上首支在開幕戰同時派出「4位超過35歲球員」先發的球隊，一哥柯瑞37歲、巴特勒（Jimmy Butler）36歲、格林（Draymond Green）也已35歲。

多年來，金州在「圍繞柯瑞重建」上屢屢失利，如今仍倚重年過35的核心群，若這套陣容依舊無法撐起冠軍夢，柯瑞該承受這樣的結局嗎？