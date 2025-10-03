小熊3比1淘汰教士闖進國聯分區系列賽！達比修僅投1局吞敗

記者王真魚／綜合報導

小熊隊在靠著外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的關鍵守備與安打，搭配先發投手泰昂（Jameson Taillon）的穩定壓制，以3比1擊退教士，奪下2017年以來首個季後賽系列勝利，也是主場自2016年國聯冠軍系列賽後首次於封王戰慶祝。

小熊此役與達比修有正面交鋒。2局下，首名打者塔克（Kyle Tucker）敲出安打，接著鈴木擊出穿越三游間的二壘打，打開攻勢。隨後因觸身球形成無人出局滿壘，阿姆斯壯適時安打送回1分，斯旺森（Dansby Swanson）獲得保送再擠回1分，小熊先馳得點。

本季拿下11勝的先發右投泰昂，前4局僅被擊出2安打無失分，繳出優質內容。帶著2分領先進入5局，小熊提前動用牛棚，甚至派上守護神帕倫西亞（Daniel Palencia），他在二、三壘有跑者的危機下，讓首棒小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出右外野飛球化解。

6局上，游擊手斯旺森接連上演美技守備，成功封鎖攻勢。 7局下，布許（Michael Busch）從守護神蘇亞雷斯手中轟出右外野陽春砲，追加保險分。

▲ 小熊3比1淘汰教士闖進NLDS 。（圖／截自小熊官方X）

9局上，小熊雖被追回1分，還出現一出局一、二壘有跑者的逆轉危機，但緊急登板的右投基特里奇（Andrew Kittredge）先製造三壘滾地球，接著讓費爾明（Freddy Fermin）打成中外野飛球，最終驚險守下勝利。

阿姆斯壯賽前坦言，「我們欠這個球迷更多季後賽棒球。」他也兌現承諾，不僅在中外野完成高難度滑接美技，更敲出關鍵安打為球隊奠定勝基。

達比修有最終僅投1局，用球21球，被敲4安打失2分，送出1次三振與1次四壞，承擔敗投。

接下來，小熊將與同區死敵釀酒人在國聯分區系列賽（NLDS）交鋒。兩地僅相隔約90英里（約145公里），但這將是兩隊史上首次在季後賽正面對決。

▲教士達比修有。（圖／路透）