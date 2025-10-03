大谷翔平季後賽自宅警戒升級！遠征期間加派警衛警車巡邏防強盜

▲大谷翔平與愛妻真美子。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平正挑戰世界大賽二連霸，然而在場外，他更擔憂的是遠征期間的「居家安全」。為了守護家人安全，大谷大幅提升居家防護層級，不僅聘請保全24小時監控，遠征期間更加派警衛駐守，並與當地警方合作進行巡邏，嚴防強盜。

近年美國接連傳出針對職業運動員的入室搶劫案件，尤其趁球員外出比賽時下手。今年7月底，大谷的隊友山本由伸就曾在洛杉磯好萊塢山的住處遭遇強盜未遂事件，幸好愛犬大聲吠叫嚇退歹徒。今年2月，西雅圖傳奇球星鈴木一朗的住家也遭竊，當時妻子弓子在場，差點正面遭遇嫌犯。

FBI甚至警告，可能存在專門鎖定運動明星的組織性犯罪。大谷對此高度警戒，不僅聘請警備公司24小時監控，還在遠征期間增派保全與警車巡邏，並與當地警方密切合作。

這份高度警備，也讓家人公開現身受到限制。雖然今年4月大谷宣布迎來第一個孩子（長女），但名字與長相完全保密。外界原期待在明星賽的紅毯亮相能首次見到一家三口同框，但最終落空。相較於其他球員（如即將退休的柯蕭，公開與子女在場上、休息室互動的畫面），大谷明顯選擇不同做法。

外媒分析，大谷是基於妻女安全才如此謹慎，但部分聲音認為這與美國職業體育的「家人公開應援」文化相違。即便道奇一路挺進，球迷也可能無法在球場見到大谷的愛妻與女兒現身應援。