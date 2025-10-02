平常心守9局！王凱程關門奪勝　：這是屬於球迷的勝利

▲中信兄弟封王，王凱程。（圖／中信兄弟提供，下同）



記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟2日晚間在洲際主場以6比2擊敗味全龍，成功奪下下半季冠軍，完成隊史第20座季冠軍的里程碑；在滿場黃色彩帶的見證下，最後一局站上投手丘的王凱程，頂住壓力完成關門，他在賽後受訪時眼眶泛紅並直呼：「這場勝利是屬於大家、屬於球迷的！」

平常心守第9局 感動直呼「機會很不容易」

王凱程在8局下半接獲電話通知，準備守住最後一局；他坦言當下心情緊張，但仍提醒自己保持平常心：「告訴自己一個打者一個打者慢慢抓，相信站在場上的每一個隊友。」

當最後一個出局數到手，全場彩帶齊拋，他感性表示：「這是我第一次打到下半季冠軍的比賽，機會真的很不容易，所以特別珍惜。」

去年遺憾成動力 「能和大家一起很幸福」

談到去年台灣大賽沒有被選進登錄名單的遺憾，王凱程坦言至今仍記憶深刻，但正是這份遺憾轉化為他今年的動力，「能和大家一起真的滿幸福的，不是每一次都有這種機會。」

他也提到，這一年牛棚表現起伏，靠著彼此互相支援，才走到今天，「狀況不好時，還有其他牛棚投手幫忙，大家就是很想贏球，一起為球隊拼下每一場勝利。」

擁抱教練團 「謝謝自己沒有放棄」

賽後，他與投手教練王建銘、牛棚教練艾迪頓相互擁抱，也收到教練們的鼓勵：「你是可以做得到的，很棒，繼續加油！」

回顧自己的心境，他則感性說：「感謝自己沒有放棄過每一次機會與登板，」他特別形容，當彩帶拋下的那一刻，「真的感覺大家都辛苦了，我知道每一個人壓力都很大，彼此背負不同使命，在球場上，往同一目標，當彩帶拋下那一刻，就是大家努力的成果，我覺得這場勝利是屬於大家、屬於球迷的。」