運動雲

>

平常心守9局！王凱程關門奪勝　：這是屬於球迷的勝利

▲中信兄弟封王，王凱程、林暉盛。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟封王，王凱程。（圖／中信兄弟提供，下同）

記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟2日晚間在洲際主場以6比2擊敗味全龍，成功奪下下半季冠軍，完成隊史第20座季冠軍的里程碑；在滿場黃色彩帶的見證下，最後一局站上投手丘的王凱程，頂住壓力完成關門，他在賽後受訪時眼眶泛紅並直呼：「這場勝利是屬於大家、屬於球迷的！」

平常心守第9局　感動直呼「機會很不容易」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王凱程在8局下半接獲電話通知，準備守住最後一局；他坦言當下心情緊張，但仍提醒自己保持平常心：「告訴自己一個打者一個打者慢慢抓，相信站在場上的每一個隊友。」

當最後一個出局數到手，全場彩帶齊拋，他感性表示：「這是我第一次打到下半季冠軍的比賽，機會真的很不容易，所以特別珍惜。」

去年遺憾成動力　「能和大家一起很幸福」

談到去年台灣大賽沒有被選進登錄名單的遺憾，王凱程坦言至今仍記憶深刻，但正是這份遺憾轉化為他今年的動力，「能和大家一起真的滿幸福的，不是每一次都有這種機會。」

他也提到，這一年牛棚表現起伏，靠著彼此互相支援，才走到今天，「狀況不好時，還有其他牛棚投手幫忙，大家就是很想贏球，一起為球隊拼下每一場勝利。」

擁抱教練團　「謝謝自己沒有放棄」

賽後，他與投手教練王建銘、牛棚教練艾迪頓相互擁抱，也收到教練們的鼓勵：「你是可以做得到的，很棒，繼續加油！」

回顧自己的心境，他則感性說：「感謝自己沒有放棄過每一次機會與登板，」他特別形容，當彩帶拋下的那一刻，「真的感覺大家都辛苦了，我知道每一個人壓力都很大，彼此背負不同使命，在球場上，往同一目標，當彩帶拋下那一刻，就是大家努力的成果，我覺得這場勝利是屬於大家、屬於球迷的。」

▲中信兄弟封王，王凱程、林暉盛。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟封王，王凱程、林暉盛。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟封王，王凱程、林暉盛。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟王凱程

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

快訊／中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

快訊／中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

熱門新聞

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

2大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

3道奇8比4奪勝挺進分區系列賽！

4兄弟回到洲際拚下半季封王

5嘎琳已退隊仍遭爆料　球團：放過她吧

最新新聞

1平常心守9局！王凱程關門奪勝

2平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

3自評90分！林暉盛封王戰扛7局

4上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

5游霆崴相隔1088天奪勝　賞獅巨大一敗

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

【宿霧強震】百年教堂震垮！已釀69死宣布進入災難狀態
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366