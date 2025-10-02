運動雲

游霆崴相隔1088天再奪勝！悍將2比0喜迎4連勝　賞獅沉重一敗

▲富邦悍將投手游霆崴。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／高雄報導

富邦悍將今（2日）在澄清湖靠著本土投手游霆崴與牛棚合力封鎖，以及關鍵攻勢奪下2分，最終以2比0擊退統一獅，收下4連勝。游霆崴相隔1088天再嚐勝投滋味，也獲選單場MVP。這場失利讓獅隊與榜首中信兄弟的差距擴大。

悍將在2局上率先突破，董子恩、魏全連續擊出內野安打，隨後林岳谷補上適時安打，送回全場第一分。5局上蔡佳諺、葉子霆敲出安打，池恩齊再貢獻高飛犧牲打，將比分拉開至2比0。

本季首次先發的游霆崴表現亮眼，用60球投滿5局，只被敲3安、未送出任何保送，讓獅隊一路掛零。這是他自2022年10月10日對味全龍先發5局無失分以來，再度奪勝，相隔長達1088天。生涯至今累計13勝14敗。

6局起悍將動用牛棚，王尉永、賴鴻誠、李吳永勤、林栚呈合力4局無失分，僅被擊出3安，順利守成。

獅隊洋投獅帝芬先發6局被敲6安，失2分吞下中職生涯首敗，終止2連勝。

悍將今年第3度取得4連勝，本季戰績44勝74敗，即使例行賽最後兩戰全輸，也不會追平興農牛2012年單季77敗的最慘紀錄。至於獅隊因這場失利與兄弟差距進一步拉開，兄弟又在晚間擊敗味全龍，奪得下半季冠軍，全年度第一的魔術數字同步下降到「M1」，最快明天就能搶下直通台灣大賽門票。

