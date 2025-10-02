快訊／中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟2日主場對戰味全龍，迎來下半季封王的關鍵戰役，兄弟在比賽前段靠著宋晟睿安打與江坤宇的關鍵打點建立領先，6、7兩局再憑藉扎實進攻擴大優勢；加上先發土投林暉盛7局失1分壓制級表現，最終以6比2收下勝利，滿場球迷也拋下期待已久的黃色彩帶。

▲中信兄弟封王彩帶。（圖／截圖CPBL TV）



比賽一開始，雙方投手皆掌握主導權。味全龍鎛銳與兄弟林暉盛前兩局都未讓對手有太多機會，直到4局下半，戰局才正式打破僵局；江坤宇安打上壘後成功盜壘，隨後在兩出局、二壘有人的情況下，宋晟睿敲出帶有打點的安打，兄弟先馳得點，以1比0取得領先。

5局下半，中信兄弟再度發動攻勢。陳統恩靠保送上壘後，岳政華犧牲觸擊，卻逼出味全守備失誤，形成無人出局二三壘有人的大好得分機會，雖然接下來打者未能立即擴大分數，但江坤宇挺身而出擊出高飛犧牲打，送回球隊第2分，將比數拉開至2比0。

6局下半主場兄弟攻勢再起，面對味全今年選秀首輪指名大物黃暐傑，許基宏與詹子賢展現選球眼皆獲得保送上壘，雖然宋晟睿遭到三振，但下一棒岳東華把握機會擊出適時安打，黃衫軍將領先擴大至3比0，緊接著陳統恩貢獻高飛犧牲打助隊再添一分，中信兄弟6局結束手握4分領先。

味全龍直到7局上才展開反攻，張祐銘夯出一發深遠全壘打，龍隊追回1分，林暉盛7局投完僅被敲5支安打，失1分並送出2次三振，展現壓制級表現；7局下半黃衫軍再有得分契機，1出局滿壘時憑藉對方投手暴投再下一城，緊接著詹子賢打出高飛犧牲打建功，7局打完兄弟將計分板上的數字改寫至6比1。

8局林暉盛退場後，由江忠城接手，雖然遭遇兩出局得點圈有人的失分危機，但他不慌不忙，順利讓龍隊重砲吉力吉撈.鞏冠擊出無效滾地球，力保不失。

9局兄弟推出王凱程把關最後一局，龍隊蔣少宏在兩出局一壘有人把握機會，擊出深遠長打帶有1分打點，下一棒張祐嘉擊出軟弱滾地球，兄弟最終6比2收下勝利，滿場球迷也拋下期待已久的黃色彩帶。

中信兄弟再度締造里程碑，奪下隊史第20座季冠軍，成為中職史上最多的一隊。然而真正的目標還在前方，隨著統一獅晚間敗給富邦悍將，中信全年第一的魔術數字下降到「M1」，最快明天就能提前搶下直通台灣大賽的門票。

▲中信兄弟林暉盛

▲中信兄弟陳統恩。

▲中信兄弟陳統恩、江坤宇。