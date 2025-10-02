運動雲

>

基襪外卡殊死戰新秀對決登場！　施特利特對厄利創歷史首例

▲洋基24歲右投施特利特（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基24歲右投施特利特（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基與宿敵紅襪在2025美聯外卡系列賽將打到殊死第3戰，卻上演了誰也沒預料到的劇情；臺灣時間3號上午8:08的對戰，將由洋基24歲右投施特利特（Cam Schlittler）與紅襪23歲左投厄利（Connelly Early）出戰，這組新秀組合不僅罕見，更將創下季後賽史上的紀錄。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪時就指出：「很明顯明晚這裡會非常吵；兩個新秀，第3戰，外卡，洋基對紅襪，能想像嗎？這會是個很有趣的夜晚。」

這場比賽將是季後賽史上首度由兩名生涯總出賽（例行賽加季後賽） 不超過15場的投手先發對決，施特利特本場將迎來第15場出賽，厄利則是第5場；同時，這組合還將成為季後賽淘汰賽史上第3年輕的先發投手對戰。

紅襪迷變洋基投手

施特利特出生於麻州Walpole，就讀波士頓東北大學，從小就是紅襪迷；然而，2022年選秀第7輪被洋基挑中後，他的職業生涯走向宿敵陣營。

「我會這麼說，」施特利特坦言，「我在波士頓長大，對自己是波士頓人很自豪，但在我的職業生涯上，這裡就是我想要的地方；我的家人現在完全是洋基人了，他們在波士頓不會到處穿洋基裝備，但來到這裡時，他們都很自豪。」

這將是他生涯第一次對上紅襪，雖然大學一年級時，他曾在佛州 Fort Myers的一場紅襪熱身賽先發出賽。

厄利意外獲得機會

紅襪先發厄利原本甚至不在9月的先發輪值計畫內，他能獲得機會，是因為吉奧里托（Lucas Giolito）季後賽前因右手屈肌肌腱不適被關機。

「對啊，我真的超興奮的，能得到這樣的機會感覺很棒，我已經準備好上場了，」厄利表示。

他的表現迅速贏得隊友信任，紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）說：「他讓我很想到我們受傷的明星新秀安東尼（Roman Anthony），他們都那麼年輕，卻冷靜、自信，這真的很棒，我等不及看到他明天站上投手丘，露出那個比賽時招牌的笑容。」

從軍校到紅襪主力

厄利在今年季後賽登板，將成為史上第5位在MLB前5場出賽內就獲得季後賽先發的投手；這位紅襪第6號新秀，僅在2023年選秀第5輪才被選進，早年他就讀美國陸軍學院（Army），速球僅在80英哩出頭，必須兼顧軍事要求與棒球，轉學到維吉尼亞大學後，他才完全專注於棒球，並在今年正式展現成果。

在替補受傷的梅伊（Dustin May）空缺後，厄利在例行賽前4場先發繳出2.33ERA，為他爭取到這場關鍵戰的先發機會。

關鍵字： MLB紐約洋基波士頓紅襪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

【宿霧強震】百年教堂震垮！已釀69死宣布進入災難狀態

熱門新聞

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

2大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

3道奇8比4奪勝挺進分區系列賽！

4兄弟回到洲際拚下半季封王

5紅人教頭拒絕敬遠大谷：開玩笑？

最新新聞

1羅哈斯盛讚「11號」接班人朗希

2東超開幕戰10月8日登場　啦啦女神合體

3洛媒盛讚山本由伸真正的王牌！

4佐佐木朗希9局關門「有點緊張」

512歲男童「暴風抽高205公分」　攔網不用跳高

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

【宿霧強震】百年教堂震垮！已釀69死宣布進入災難狀態
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366