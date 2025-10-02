基襪外卡殊死戰新秀對決登場！　施特利特對厄利創歷史首例

▲洋基24歲右投施特利特（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基與宿敵紅襪在2025美聯外卡系列賽將打到殊死第3戰，卻上演了誰也沒預料到的劇情；臺灣時間3號上午8:08的對戰，將由洋基24歲右投施特利特（Cam Schlittler）與紅襪23歲左投厄利（Connelly Early）出戰，這組新秀組合不僅罕見，更將創下季後賽史上的紀錄。

Cam you believe it?



Cam Schlittler started Opening Day for Somerset this year.



Tomorrow he will start a win-or-go-home game for the @Yankees in the #Postseason pic.twitter.com/tKNN5nj0SC [廣告]請繼續往下閱讀... October 2, 2025

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪時就指出：「很明顯明晚這裡會非常吵；兩個新秀，第3戰，外卡，洋基對紅襪，能想像嗎？這會是個很有趣的夜晚。」

這場比賽將是季後賽史上首度由兩名生涯總出賽（例行賽加季後賽） 不超過15場的投手先發對決，施特利特本場將迎來第15場出賽，厄利則是第5場；同時，這組合還將成為季後賽淘汰賽史上第3年輕的先發投手對戰。

Game 3



Connelly Early (Boston Red Sox) . Cam Schlittler (NY Yankees)



Win Or Go Home



Jueves 02/10/2025



Hora : 6:08 p. m. pic.twitter.com/gZGHsfSWbI — MANNY DEL ROSARIO (@MannyRG04) October 2, 2025

紅襪迷變洋基投手

施特利特出生於麻州Walpole，就讀波士頓東北大學，從小就是紅襪迷；然而，2022年選秀第7輪被洋基挑中後，他的職業生涯走向宿敵陣營。

「我會這麼說，」施特利特坦言，「我在波士頓長大，對自己是波士頓人很自豪，但在我的職業生涯上，這裡就是我想要的地方；我的家人現在完全是洋基人了，他們在波士頓不會到處穿洋基裝備，但來到這裡時，他們都很自豪。」

這將是他生涯第一次對上紅襪，雖然大學一年級時，他曾在佛州 Fort Myers的一場紅襪熱身賽先發出賽。

厄利意外獲得機會

紅襪先發厄利原本甚至不在9月的先發輪值計畫內，他能獲得機會，是因為吉奧里托（Lucas Giolito）季後賽前因右手屈肌肌腱不適被關機。

「對啊，我真的超興奮的，能得到這樣的機會感覺很棒，我已經準備好上場了，」厄利表示。

他的表現迅速贏得隊友信任，紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）說：「他讓我很想到我們受傷的明星新秀安東尼（Roman Anthony），他們都那麼年輕，卻冷靜、自信，這真的很棒，我等不及看到他明天站上投手丘，露出那個比賽時招牌的笑容。」

從軍校到紅襪主力

厄利在今年季後賽登板，將成為史上第5位在MLB前5場出賽內就獲得季後賽先發的投手；這位紅襪第6號新秀，僅在2023年選秀第5輪才被選進，早年他就讀美國陸軍學院（Army），速球僅在80英哩出頭，必須兼顧軍事要求與棒球，轉學到維吉尼亞大學後，他才完全專注於棒球，並在今年正式展現成果。

在替補受傷的梅伊（Dustin May）空缺後，厄利在例行賽前4場先發繳出2.33ERA，為他爭取到這場關鍵戰的先發機會。