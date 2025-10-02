嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

▲嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

記者王真魚／綜合報導

樂天女孩嘎琳（胡佳琳）9月28日完成啦啦隊最後一場應援，含淚告別球迷，並宣布在合約期滿後正式退出。外界原以為風波可就此告一段落，週刊又持續報導她的私生活，球團稍早聲明，「希望大家能放過她，讓她好好休養吧，真的拜託了，謝謝。」

週刊今再度爆料，翻出嘎琳8月隨樂天女孩赴美參加「台灣日」活動時，唯一一人憑信用卡升等豪華經濟艙，與其他隊員同搭經濟艙形成對比，並暗示其財力背景不單純。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，也有球迷聲稱曾在台北大巨蛋捕捉到嘎琳與富商黃苡峻一同看球的身影，使緋聞再度延燒。 面對接二連三的報導，嘎琳先前已透過社群澄清，強調自己生活單純、不喝酒、不應酬，負面新聞讓她感到無所適從，也才下定決心離開舞台。如今卻仍被不斷追逐，讓外界替她心疼。

樂天球團今日也出面回應，「豪華經濟艙單趟升等才三千多台幣，一般人都能負擔，這樣的金額真的有什麼特殊財力可言嗎？至於看球的照片，又能代表什麼？」

球團更語帶無奈地強調，「嘎琳因為外界不實報導，身心受到嚴重影響，已經正式宣布退隊。實在不理解為什麼還要持續捕風捉影、大肆渲染。希望大家能放過她，讓她好好休養吧，真的拜託了，謝謝。」