強調和庫明加「關係良好」　柯爾：他不會成為勇士麻煩製造者

歷經3個月拉鋸談判後，勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）終於完成續約，以2年4850萬美元合約回歸，當地時間週四即將隨隊合練。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表態，不擔心庫明加會因合約問題影響團隊，「他不是會拆散球隊的球員。」

庫明加休賽季積極尋求更好的條件，甚至考慮「先簽後換」轉投別隊，但礙於受限自由球員身份，最終回到勇士。新合約包含第2年球隊選項與15%交易保證金，被外界視為一份「方便交易」的結構。不過柯爾強調，自己的任務是幫助庫明加重回正軌，「這或許不是他最期待的合約，但這是改變人生的金額。重點是讓他專注進步，簽下更多合約。」

對於庫明加是否會成為休息室「隱憂」，柯爾強調他不是那種會「拆散球隊」的球員，「巴特勒（Jimmy Butler）是領袖，柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）也是，他們掌控休息室，所以我完全不擔心。」

總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr .）則指出，勇士目前沒有急著交易，「他有潛力成為非常好的球員，我們會觀察賽季發展，這是對雙方都合適的安排。」

柯爾透露，過去幾個月都與庫明加保持聯繫，兩人關係良好，並非外傳的師徒不睦，近期也會和他深入對話，談談今夏經歷與過去4年的成長瓶頸。

