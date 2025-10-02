運動雲

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

▲中信兄弟先發投手林暉盛。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟先發投手林暉盛。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟昨（1日）在新莊城堡鏖戰至延長賽，最終以5比6不敵富邦悍將，錯失提前封王的機會，5000條早已準備好的黃色彩帶只能帶回台中洲際主場，等待今天再度尋求封王時刻；隨著台鋼雄鷹擊退樂天桃猿，兄弟的魔術數字已經縮減到 M1，今晚只要獲勝，中信兄弟就能在主場球迷面前完成下半季封王。

兄弟推林暉盛力拚勝利

兄弟今天推出27歲土投林暉盛擔任先發，本季他已經出賽3場，拿下2勝1敗，累積15局投球被擊出14支安打，送出10次三振與6次保送，自責分率為3.60；林暉盛今年曾兩度先發對上味全龍，拿下1勝1敗，對戰防禦率同為3.60，此役將扛起重任。

味全龍派出洋投鎛銳

味全龍方面則由鎛銳先發應戰，鎛銳本季出賽5場，其中1場先發4場後援登板，戰績2勝1敗，防禦率3.95；他今年唯一一次面對兄弟是9月21日以中繼身份登板，主投1局無失分，對戰防禦率0，今晚將首度以先發身分對決兄弟。

彩帶準備就緒 洲際期待封王夜

昨晚的劇本雖然未能完美上演，但隨著昨役猿隊落敗，兄弟已經把握到「聽牌」機會，今天回到主場，滿場黃色彩帶已經整裝待發，球迷也期待見證黃衫軍在洲際拋下象徵封王勝利的彩帶雨。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟台鋼雄鷹樂天桃猿味全龍

