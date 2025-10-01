運動雲

來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶笑言：等下打給陳晨威

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將1日對戰中信兄弟，魏全本季首安就在10局下敲出關鍵追平分二壘安打，成功力阻中信兄弟在新莊主場拋下黃彩帶。他笑言：「有跟陳晨威說要幫他守住。」

從味全龍轉戰富邦悍將的首個球季，魏全出賽機會不多，賽前仍未敲出任何安打。此戰補賽先發捕手戴培峰退場後，由豊暐接替蹲捕，魏全則在9局上場擔任捕手。魏全回顧：「當下沒有想很多，還落後兩分，就只是想把球往外野送。」至於守備端，他表示：「那顆球是有機會處理，但有點不規則。打擊和守備要分開看，打擊當下沒有去想守備的事。」

▲▼魏全、王念好。（圖／富邦悍將提供）

▲魏全。（圖／富邦悍將提供）

延長賽他繼續與曾峻岳搭檔，10局上遭許基宏轟出全壘打，魏全回顧該打席說：「他搖頭幾次，沒有一開始就掌握想要的球，蹲的位置也不夠明確，所以這顆被全壘打不完全是峻岳的問題。」透過這次經驗，他也希望能讓自己成長。

轉隊後首安終於出爐，魏全有感而發：「來悍將後一直沒有安打，今天終於打出第一支，已經是球季尾聲了。這段時間上上下下，網路上也有很多批評，我自己就是想做好。這裡給我的機會比以前多，所以更想把握。」魏全的名字一直是球迷討論的話題，他坦言：「已經被講了五、六年。」

談到成功阻止兄弟封王，他說：「我也不知道樂天戰況，當然還是想贏球。其實我跟陳晨威滿好的，他有問我能不能幫忙守住，我說如果有上場就會努力幫忙，等下會打電話給他。」

第一次享受MVP舞台，他直言：「這是第一次，感覺滿新鮮的。雖然我們沒有季後賽機會，但主場有很多球迷到場，還是想要表現給球迷看，不想讓他們覺得來球場是浪費時間，這是每位球員都想做到的。」

