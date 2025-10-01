運動雲

>

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

▲▼洋基威佛。（圖／達志影像／美聯社）

▲威佛今日登板中繼失分慘遭紅襪逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基在美聯外卡系列賽首戰迎戰波士頓紅襪，先發王牌弗萊德（Max Fried）主投6.1局無失分，總教練布恩（Aaron Boone）在他投出第102球後選擇換投，結果牛棚意外放火失守，直接葬送比賽，球迷也怒噴布恩的「調度」，直批是洋基外卡首戰吞敗的原因。

威佛（Luke Weaver）是今年整季飽受質疑的洋基牛棚一員，球隊在季前交易補進明星救援投手威廉斯（Devin Williams），但他在洋基表現不穩，迫使布恩另覓信任人選，威佛季中曾一度擔任終結者，贏得教練的信任，但此役成為致敗戰犯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在這場比賽，弗萊德完美封鎖紅襪打線6.1局後，布恩換上威佛接手登板，但一上場就連續出狀況，先是保送拉斐拉（Ceddanne Rafaela），隨後又被索加德（Nick Sogard）敲出二壘安打，最後吉田正尚補上關鍵2分打點安打，直遭逆轉、斷送領先。

大批洋基球迷在社群媒體上砲轟威佛與布恩的調度：「花大錢請來王牌投手，系列賽首戰、面對死對頭，還在第7局先抓到1個出局數的情況下，就換上威佛？布恩和那些書呆子分析師真是把洋基毀了，笑死人。」

「我甚至不用看第2戰，現在就把布恩炒掉吧！沒有一個總教練會在這個時候派威佛上來，除了他。」、「威佛一上來就把弗萊德所有的努力毀掉了，我受夠了。」、「威佛可以去享受自由球員市場了，他不是一直想當先發嗎？隨便去別隊吧。」

關鍵字： MLB紐約洋基波士頓紅襪威佛布恩

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心

