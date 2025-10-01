洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

▲洋基在外卡首戰留下難堪紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約洋基在美聯外卡系列賽首戰9局下進入最後反攻時，比分1比3落後波士頓紅襪，投手丘上站的是老將終結者查普曼（Aroldis Chapman），洋基打線連續擊出3支安打攻佔滿壘，且是個無人出局的絕佳得分機會，但未料卻成為大聯盟季後賽史上首支在此情況下無法得分並最終落敗的球隊。

根據《OPTAStats》數據顯示，洋基成為大聯盟季後賽歷史上第一支在9局下滿壘無人出局卻沒得分並輸球的球隊。在這個關鍵半局，首先是葛斯密特（Paul Goldschmidt）、賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）分別敲出安打形成滿壘。

隨後史坦頓（Giancarlo Stanton）登場先是遭三振收場；代打換上的奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）擊出右外野淺飛球，無法推進跑者；最後，查普曼再度飆K，解決了葛里沙姆（Trent Grisham），比賽就此結束。

整場比賽，紅襪先發左投克羅切（Garrett Crochet）完全壓制洋基，唯一的失分來自沃爾普（Anthony Volpe）的陽春砲，之後克羅切連續解決17名打者，最終繳出7.2局、117球、11次三振的壓倒性內容，之後由查普曼接手登板，完成4出局數救援。

接下來，洋基已無退路，他們將由羅丹（Carlos Rodón）在第二戰掛帥先發，紅襪則推出貝羅（Brayan Bello），進行生死戰。