「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

洛杉磯道奇球星大谷翔平的等身大「黃金像」1日在日本橫濱高島屋百貨正式公開。該雕像高度約190公分，使用1550片金箔製作而成，以「黃金打者大谷翔平」為名，在6日前的「橫濱大黃金展」中展出。該作品由金製品製造銷售商SSG打造，以大谷打擊姿勢為原型，並獲得本人正式授權。

揭幕式上，大谷的恩師、前日本火腿監督及日本代表隊前總教練栗山英樹親自出席。他感動表示，「真的很震撼，看起來隨時都能揮棒，變成黃金了呢（笑）。電視上看不出來他的魁梧，但現場能真實感受到。」 會場同時展示十分之一與二十分之一比例的純金模型與紀念金牌。

栗山提到，「大谷成為黃金象徵著大家都認同他的價值。作為恩師，或更像是一起奮鬥過的夥伴，我內心是既感動也有點擔心。」

談到大谷本季以55轟締造生涯新高，並完全展現二刀流實力，栗山說，「他真的持續發光發熱，雖然有傷勢，但仍拋開過去，讓孩子們因他而喜悅。道奇的投手群現在看起來很辛苦，但希望他繼續努力。」 他甚至期盼大谷能挑戰「三刀流」，「投手的雕像、守備飛撲接球的雕像，都能令人憧憬。他從一開始就挑戰最難的位置，什麼都能做到，很期待未來的拓展。」

栗山笑言，原本預期大谷能敲出70轟，「希望他繼續給我們驚喜。即便漫畫裡畫出來會被認為『不可能』的場景，他也能在現實做到。能讓球迷的妄想不斷延伸，這就是大谷的價值。」

談到季後賽，栗山舉例2023年WBC決賽時大谷全力衝刺的一幕，「希望翔平繼續展現那份拼勁，這會帶動整個組織的氣勢。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

他也分享在火腿時期，大谷因自打球擊中右腳時自己曾怒斥護具太小，「那時候我大聲說要換大一點的，不過金子做的話應該就沒問題了吧（笑）。」

對於下一屆WBC，他期許日本再有領袖型球員誕生，「像達比修有那樣帶領全隊的人出現。希望日本選手能展現黃金般的笑容，WBC的金牌真的很有價值。」

至於對愛徒的叮嚀，栗山動情表示，「他健康時我什麼都不說，只在他引退時才需要多講。希望他永遠像黃金一樣閃耀。」

他也透露最喜歡大谷「咆哮的瞬間」，「像是三振掉楚奧特時，那股必死的拼勁讓人感動。希望他繼續帶來感動。」

最後，栗山也盛讚工藝層面，「黃金的細工很困難，希望透過翔平，能將日本的技術傳遞出去。」