王文祥捐2000萬救災　新北國王全隊前進花蓮當「鏟子超人」

▲新北國王全隊將前進花蓮災區協助救災。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

邁入隊史第5季，新北國王在媒體日公佈年度口號「The Reign Don’t Stop」，象徵王者腳步不停歇，透過續留核心、補進新血，全力挑戰3連霸。球團也為花蓮災情盡一份心力，董事長王文祥與夫人王範文華慷慨捐出2000萬元，全隊則預計周四前進花蓮光復災區當「鏟子超人」賑災。

▲新北國王公佈年度口號「The Reign Don’t Stop」，象徵挑戰3連霸決心。（圖／新北國王提供）

儘管當家球星林書豪休賽季宣布退休，不過國王保留了其他冠軍班底，確保化學效應延續。同時透過選秀網羅兩位潛力新秀喬納森與熊祥泰，以及迎回自CBA返台的林彥廷，為後場注入速度與拚戰能量。洋將尚迪（Chaundee Brown）、傑登（Jayden Gardner）的加盟，則成為新賽季的關鍵戰力。

教練團也迎來新氣象，由曾在日本留下佳績的派翠克（John Patrick）執掌兵符，目標打造更完整的防守體系。

在媒體日上，總經理毛加恩透露，全隊將於明日啟程，周四挺進花蓮光復協助救災，陣中球星李愷諺更早已與林金榜、林力仁親赴災區；董事長王文祥與夫人王範文華也慷慨捐出2000萬元賑災。

國王本季也將第3度出征東超，並持續透過BCL讓年輕球員累積國際經驗。國王10月至11月主場賽事門票將於10月3日晚間6點全面開賣，包括10月22日EASL東亞超級聯賽首場賽事。

▲新北國王新任主帥派翠克。（圖／新北國王提供）