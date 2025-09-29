運動雲

終戰開局失6分奪勝創紀錄　陳仕朋中斷連6年百局：努力與傷勢共處

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將左投陳仕朋29日先發出戰味全龍，首局遇亂流失掉6分，但隨即調整心態連續3局上演「3上3下」，最終投滿6局失7分（4分責失），靠著打線強力支援，以10比7逆轉戰勝，收下本季第3勝。

陳仕朋開局用球數偏多，被狙擊4支安打，加上兩次隊友守備失誤與兩次保送，陷入苦戰，他回憶說：「其實那時候沒有想太多，就是盡快去解決打者。那一局過後就告訴自己要盡量控制球數，因為到一定投球數，教練也會考慮換投，所以就盡可能吃多一點局數。」果然，他從第2局開始找回節奏，連續3局讓味全打線熄火。

▲▼ 中職陳仕朋。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳仕朋。（圖／記者李毓康攝）

唯一的瑕疵出現在5局上，遭到吉力吉撈・鞏冠轟出陽春砲，陳仕朋坦言是因球路重複被捕捉，「那打席幾乎連續用了三顆曲球，他有掌握到。」不過他仍成功撐完6局，替牛棚減輕負擔。

值得一提的是，這場比賽是陳仕朋創下首次開局失6分還拿勝投的投手，他說：「也沒有想太多，對我來說最重要的還是把局數吃完。這也是一個經驗，在大量失分後還能把比賽hold住，比賽沒結束什麼都有可能發生。」

回顧整季表現，陳仕朋共出賽17場，戰績3勝6敗，投68局，結束自2019年起連續6年單季百局的紀錄。他表示：「一開始受到傷勢影響，調整也不到位，每一場比賽都投得有點掙扎。後面能幫助球隊吃局數還是很開心，希望明年可以健康開季，從一開始就穩定幫助球隊。」

他也自我勉勵，受傷後不必再強求突破百局，而是把健康放在第一順位，「或許這是老天爺提醒我該休息，接下來就是跟傷勢共存，把身體調整好，明年能穩定貢獻才是最重要的。」

